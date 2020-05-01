"Байер" продлил контракт с футболистом, который собирался перейти в "Баварию"

Леверкузенский "Байер" объявил о заключении нового контракта с полузащитником Чарлесом Арангисом.

Стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал грядущим летом.

Ранее сообщалось, что о переходе 31-летнего чилийца договорилась "Бавария".

Арангис выступает за "Байер" с 2015 года, сыграл 130 матчей, забил 12 голов и сделал 23 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Хаверцу. | http://soccernews.ru