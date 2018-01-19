"Байер" продлил контракт с Ларсом Бендером

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"Байер" продлил контракт с Ларсом Бендером

Леверкузенский "Байер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Ларсом Бендером.

Капитан "фармацевтов" заключил с клубом контракт до лета 2021 года. Другие детали сделки пока неизвестны.

28-летний Бендер выступает за "Байер" с 2009 года, сыграл 257 матчей и забил 21 гол.

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