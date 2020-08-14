"Байер" продлил контракт с легендой клуба

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"Байер" продлил контракт с легендой клуба

Вингер "Байера" Карим Беллараби заключил новый контракт с леверкузенским клубом.

Стороны продлили действующее соглашение, истекающее в 2021 году, до конца сезона 2022/23.

Беллараби выступает за "Байер" с 2011 года, сыграл 229 матчей, забил 50 голов и сделал 59 ассистов.

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