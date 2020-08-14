"Байер" продлил контракт с легендой клуба
Вингер "Байера" Карим Беллараби заключил новый контракт с леверкузенским клубом.
Стороны продлили действующее соглашение, истекающее в 2021 году, до конца сезона 2022/23.
Беллараби выступает за "Байер" с 2011 года, сыграл 229 матчей, забил 50 голов и сделал 59 ассистов.
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|Команда
|М
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|Бавария Мюнхен
|32
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
|32
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|17
|Вердер Бремен
|32
|28
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