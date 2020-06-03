"Байер" продлил контракт с основным защитником

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"Байер" продлил контракт с основным защитником

Леверкузенский "Байер" объявил о продлении контракта с бразильским защитником Венделлом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между немецким клубом и футболистом рассчитано до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что бразилец входит в сферу интересов ПСЖ и "Ромы".

26-летний Венделл выступает за "Байер" с 2014 года. Всего он провел за леверкузенский клуб 212 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Ирати", "Лондрину", "Парану" и "Гремио".

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