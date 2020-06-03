"Байер" продлил контракт с основным защитником
Леверкузенский "Байер" объявил о продлении контракта с бразильским защитником Венделлом, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между немецким клубом и футболистом рассчитано до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что бразилец входит в сферу интересов ПСЖ и "Ромы".
26-летний Венделл выступает за "Байер" с 2014 года. Всего он провел за леверкузенский клуб 212 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Ирати", "Лондрину", "Парану" и "Гремио".
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
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|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|29
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
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|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
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