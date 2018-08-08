"Байер" продлил контракт с Похьянпало

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"Байер" продлил контракт с Похьянпало

"Байер" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с форвардом Йоэлем Похьянпало.

23-летний финн заключил с "фармацевтами" соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Похьянпало выступает за "Байер" с 2013 года, сыграл 21 матч и забил 8 голов.

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