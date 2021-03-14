"Байер" проиграл "Арминии" в матче Бундеслиги
В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уступил "Арминии".
Благодаря победе "Арминия" поднялась на 15-е место и покинула зону вылета. "Байер" остается на шестой позиции.
"Байер" - "Арминия" 1:2
Голы: Доан, 17 - 0:1, Окугава, 57 - 0:2, Шик, 85 - 1:2
"Байер": Грилль, Фримпонг, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Аларио, 46), Амири, Грэй (Бэйли, 46), Шик, Диаби (Виртц, 65).
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки (Фогльзаммер, 76), Гебауэр (ван дер Хорн, 88), Окугава (Кунце, 81), Притль, Майер, Доан (Кордова, 88), Клос (Шипплок, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20