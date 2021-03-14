"Байер" проиграл "Арминии" в матче Бундеслиги

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уступил "Арминии".

Благодаря победе "Арминия" поднялась на 15-е место и покинула зону вылета. "Байер" остается на шестой позиции.

"Байер" - "Арминия" 1:2

Голы: Доан, 17 - 0:1, Окугава, 57 - 0:2, Шик, 85 - 1:2

"Байер": Грилль, Фримпонг, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Аларио, 46), Амири, Грэй (Бэйли, 46), Шик, Диаби (Виртц, 65).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки (Фогльзаммер, 76), Гебауэр (ван дер Хорн, 88), Окугава (Кунце, 81), Притль, Майер, Доан (Кордова, 88), Клос (Шипплок, 81).

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