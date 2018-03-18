"Байер" проиграл аутсайдеру Бундеслиги и остался на пятом месте

Теги кельнбайер леверкузен

"Байер" проиграл аутсайдеру Бундеслиги и остался на пятом месте

В матче 27-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле добился победы над "Байером". Победу "козлам" принесли голы Юя Осако и Симона Цоллера. Стоит отметить, что в середине первого тайма был удален игрок леверкузенцев Лукас Аларио. Благодаря этой победе "Кельн" сумел уйти с последнего места и теперь отстает от спасительной 15-й позиции на пять очков. "Байер" остался на пятом месте.

"Кельн" – "Байер" - 2:0 (1:0)
Голы: Осако, 9 - 1:0, Цоллер, 69 - 2:0

"Кельн": Хорн, Марох, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Хегер (Озджан, 59), Риссе, Козьелло, Битенкур (Клеменс, 71), Цоллер (Писарро, 80), Осако.

"Байер": Лено, Та, Венделл, Едвай (Хенрихс, 46), Бендер, Хавертц, Арангис, Брандт, Баумгартлингер (Похьянпало, 46), Бэйли (Бельараби, 74), Аларио.

Удаление: Аларио (33).

Не пропустите: Батшуайи принес победу дортмундской "Боруссии" над "Ганновером". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов