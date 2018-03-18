"Байер" проиграл аутсайдеру Бундеслиги и остался на пятом месте

В матче 27-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле добился победы над "Байером". Победу "козлам" принесли голы Юя Осако и Симона Цоллера. Стоит отметить, что в середине первого тайма был удален игрок леверкузенцев Лукас Аларио. Благодаря этой победе "Кельн" сумел уйти с последнего места и теперь отстает от спасительной 15-й позиции на пять очков. "Байер" остался на пятом месте.

"Кельн" – "Байер" - 2:0 (1:0)

Голы: Осако, 9 - 1:0, Цоллер, 69 - 2:0

"Кельн": Хорн, Марох, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Хегер (Озджан, 59), Риссе, Козьелло, Битенкур (Клеменс, 71), Цоллер (Писарро, 80), Осако.

"Байер": Лено, Та, Венделл, Едвай (Хенрихс, 46), Бендер, Хавертц, Арангис, Брандт, Баумгартлингер (Похьянпало, 46), Бэйли (Бельараби, 74), Аларио.

Удаление: Аларио (33).

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