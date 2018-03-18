"Байер" проиграл аутсайдеру Бундеслиги и остался на пятом месте
В матче 27-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле добился победы над "Байером". Победу "козлам" принесли голы Юя Осако и Симона Цоллера. Стоит отметить, что в середине первого тайма был удален игрок леверкузенцев Лукас Аларио. Благодаря этой победе "Кельн" сумел уйти с последнего места и теперь отстает от спасительной 15-й позиции на пять очков. "Байер" остался на пятом месте.
"Кельн" – "Байер" - 2:0 (1:0)
Голы: Осако, 9 - 1:0, Цоллер, 69 - 2:0
"Кельн": Хорн, Марох, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Хегер (Озджан, 59), Риссе, Козьелло, Битенкур (Клеменс, 71), Цоллер (Писарро, 80), Осако.
"Байер": Лено, Та, Венделл, Едвай (Хенрихс, 46), Бендер, Хавертц, Арангис, Брандт, Баумгартлингер (Похьянпало, 46), Бэйли (Бельараби, 74), Аларио.
Удаление: Аларио (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18