"Байер" проиграл "Герте" в матче Бундеслиги

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"Байер" проиграл "Герте" в матче Бундеслиги

В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уступил "Герте".

На данный момент "Байер" занимает 7-е место, а "Герта" - 13-е.

"Байер" - "Герта" 0:1

Гол: Рекик, 64 - 0:1

"Байер": Градецки, Бендер, Та, Синкгравен, Арангис, Бендер (Рецос, 46), Амири, Хавертц (Паулиньо, 71), Диаби, Фолланд, Аларио.

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Боята, Шелбред, Дарида (Майер, 90), Дилросун, Груйич, Лукебакио (Вольф, 65), Зельке (Кепке, 72).

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