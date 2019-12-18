"Байер" проиграл "Герте" в матче Бундеслиги
В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уступил "Герте".
На данный момент "Байер" занимает 7-е место, а "Герта" - 13-е.
"Байер" - "Герта" 0:1
Гол: Рекик, 64 - 0:1
"Байер": Градецки, Бендер, Та, Синкгравен, Арангис, Бендер (Рецос, 46), Амири, Хавертц (Паулиньо, 71), Диаби, Фолланд, Аларио.
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Боята, Шелбред, Дарида (Майер, 90), Дилросун, Груйич, Лукебакио (Вольф, 65), Зельке (Кепке, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|16
|34
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|31
|3
|Боруссия Дортмунд
|16
|30
|4
|Шальке
|15
|28
|5
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Хоффенхайм
|16
|24
|9
|Вольфсбург
|15
|23
|10
|Аугсбург
|16
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|18
|13
|Майнц 05
|16
|18
|14
|Герта
|15
|15
|15
|Вердер Бремен
|16
|14
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|17
|Кельн
|15
|11
|18
|Падерборн
|15
|9