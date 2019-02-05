"Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"

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"Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"

"Байер" проиграл "Хайденхайму" в матче 1/8 финала Кубка Германии.  

Счет открыл на  минуте игрок "Байера" Юлиан Брандт. В начале второго тайма ответный гол забил форвард "Хайденхайма" Никола Доведан. На 72-й минуте футболист хозяев Маурице Мультауп принес победный гол команде. Напомним, что "Байер" является соперником "Краснодара" по Лиге Европы.

"Хайденхайм" - "Байер" - 2:1.

Голы: Брандт, 44 - 0:1, Доведан, 47 - 1:1, Мультауп, 72 - 2:1.

"Хайденхайм" - Мюллер, Грисбек, Буш, Майнка, Мультауп, Файк (Штраусс, 84), Дорш (Томалла, 82), Тойеркауф, Тиль (Беерманн, 78), Доведан, Глатцель.

"Байер" - Градецки, Драгович, Вайзер, Едвай, Венделл, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли, Арангис (Телин, 90), Паулиньо (Бельараби, 71), Аларио (Фолланд, 71).

В параллельном матче 1/8 финала Кубка Германии "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"

"Гамбург" - "Нюрнберг" - 1:0.

Голы: Озджан, 54 - 1:0.

"Гамбург" - Поллерсбек, ван Дронгелен, Бейтс, Дуглас Сантос, Нарей, Джатта(Карабуэ, 85), Холтби, Озджан (Ито, 70), Мангаля (Яничич, 46), Сакаи, Арп.

 "Нюрнберг" - Матения, Эвертон, Валентини (Левен, 43), Годен, Мюль, Керк(Мисидьян, 79), Беренс, Петрак, Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес(Зреляк, 61), Исхак.

Таким образом, "Хайденхайм" прошел в 1/4 финала Кубка Германии, а "Байер" вылетел из турнира.

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Комментарии

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