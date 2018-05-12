"Байер" расстаётся с украинским полузащитником

Леверкузенский "Байер" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Владлена Юрченко.

24-летний украинец покинет "фармацевтов" по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента.

Юрченко выступал за "Байер" с 2014 года, сыграл 18 матчей и забил 3 гола.

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