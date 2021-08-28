"Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги
В рамках 3-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.
Победы одержали "Кёльн", "Майнц", "Байер" и "Фрайбург", в игре "Айнтрахта" и "Арминии" зафиксирована ничья.
"Кёльн" – "Бохум" - 2:1
Голы: 1:0 – 82 Шауб, 2:0 – 90 Лемперле, 2:1 – 90 Цоллер.
"Кёльн": Хорн, Шмитц, Чихос, Хорхе Мере (Килиан, 46), Хектор, Кайнц (Острак, 88), Дуда (Озджан, 88), Схири, Любичич (Шауб, 78), Модест, Андерссон (Лемперле, 71).
"Бохум": Риманн, Бокхорн (Ганвула, 85), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Польтер, Цоллер, Пантович (Левен, 78), Хольтманн (Антви-Аджей, 71).
"Майнц" – "Гройтер" - 3:0
Голы: 1:0 – 15 Лукоки, 2:0 – 18 Салаи, 3:0 – 90 Штегер.
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Лукоки (Аарон Мартин, 89), Кор (Штах, 76), Боэтиюс (Ли Чжэ Сон, 83), Баррейро, Салаи (Штегер, 89), Буркардт (Онисиво, 76).
"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Хогма, Бауэр, Иттер (Кристиансен, 46), Зегуин, Грин (Левелинг, 60), Сарпей, Нильсен (Дудзяк, 72), Хргота, Абиама.
"Аугсбург" – "Байер" - 1:4
Голы: 0:1 – 3, автогол Яго, 0:2 – 14, автогол Нидерлехнер, 1:2 – 30 Нидерлехнер, 1:3 – 75 Шик, 1:4 – 81 Виртц.
"Аугсбург": Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 84), Оксфорд, Удуохай, Яго, Калиджури (Йенсен, 67), Хан (Саренрен Базее, 84), Груэсо (Педерсен, 76), Дорш, Варгас, Нидерлехнер (Грегорич, 75).
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер (Синкгравен, 84), Арангис, Демирбай (Амири, 82), Паласиос (Андрих, 65), Шик, Диаби (Адли, 84), Паулиньо (Виртц, 65).
"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:1
Голы: 0:1 – 22 Хеуге, 1:1 – 86 Виммер.
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 61), Окугава, Хак, Притль, Кунце (Виммер, 81), Клос, Крюгер (Ласм, 72).
"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хинтереггер, Ндика, Ленц, Соу, Хрустич, Камада (Баркок, 73), Хеуге, Линдстрем (Ахе, 81), Борре (Пасиенсия, 89).
"Штутгарт" – "Фрайбург" - 2:3
Голы: 0:1 – 3 Чжон Ву Ен, 0:2 – 9 Чжон Ву Ен, 0:3 – 28 Хелер, 1:3 – 45 Мавропанос, 2:3 – 45 Аль-Гаддиуи.
"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос (Ито, 61), Соса, Массимо, Эндо, Клемент (Мийо, 77), Ферстер (Дидави, 69), Климович, Аль-Гаддиуи.
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Шаде, 82), Грифо (Хаберер, 46), Хефлер (Эггештайн, 46), Кайтель (Гульде, 46), Чжон Ву Ен (Демирович, 89), Хелер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20