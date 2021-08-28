"Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги

В рамках 3-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Победы одержали "Кёльн", "Майнц", "Байер" и "Фрайбург", в игре "Айнтрахта" и "Арминии" зафиксирована ничья.

"Кёльн" – "Бохум" - 2:1

Голы: 1:0 – 82 Шауб, 2:0 – 90 Лемперле, 2:1 – 90 Цоллер.

"Кёльн": Хорн, Шмитц, Чихос, Хорхе Мере (Килиан, 46), Хектор, Кайнц (Острак, 88), Дуда (Озджан, 88), Схири, Любичич (Шауб, 78), Модест, Андерссон (Лемперле, 71).

"Бохум": Риманн, Бокхорн (Ганвула, 85), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Польтер, Цоллер, Пантович (Левен, 78), Хольтманн (Антви-Аджей, 71).



"Майнц" – "Гройтер" - 3:0

Голы: 1:0 – 15 Лукоки, 2:0 – 18 Салаи, 3:0 – 90 Штегер.

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Лукоки (Аарон Мартин, 89), Кор (Штах, 76), Боэтиюс (Ли Чжэ Сон, 83), Баррейро, Салаи (Штегер, 89), Буркардт (Онисиво, 76).

"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Хогма, Бауэр, Иттер (Кристиансен, 46), Зегуин, Грин (Левелинг, 60), Сарпей, Нильсен (Дудзяк, 72), Хргота, Абиама.



"Аугсбург" – "Байер" - 1:4

Голы: 0:1 – 3, автогол Яго, 0:2 – 14, автогол Нидерлехнер, 1:2 – 30 Нидерлехнер, 1:3 – 75 Шик, 1:4 – 81 Виртц.

"Аугсбург": Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 84), Оксфорд, Удуохай, Яго, Калиджури (Йенсен, 67), Хан (Саренрен Базее, 84), Груэсо (Педерсен, 76), Дорш, Варгас, Нидерлехнер (Грегорич, 75).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер (Синкгравен, 84), Арангис, Демирбай (Амири, 82), Паласиос (Андрих, 65), Шик, Диаби (Адли, 84), Паулиньо (Виртц, 65).



"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:1

Голы: 0:1 – 22 Хеуге, 1:1 – 86 Виммер.

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 61), Окугава, Хак, Притль, Кунце (Виммер, 81), Клос, Крюгер (Ласм, 72).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хинтереггер, Ндика, Ленц, Соу, Хрустич, Камада (Баркок, 73), Хеуге, Линдстрем (Ахе, 81), Борре (Пасиенсия, 89).



"Штутгарт" – "Фрайбург" - 2:3

Голы: 0:1 – 3 Чжон Ву Ен, 0:2 – 9 Чжон Ву Ен, 0:3 – 28 Хелер, 1:3 – 45 Мавропанос, 2:3 – 45 Аль-Гаддиуи.

"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос (Ито, 61), Соса, Массимо, Эндо, Клемент (Мийо, 77), Ферстер (Дидави, 69), Климович, Аль-Гаддиуи.

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Шаде, 82), Грифо (Хаберер, 46), Хефлер (Эггештайн, 46), Кайтель (Гульде, 46), Чжон Ву Ен (Демирович, 89), Хелер.

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