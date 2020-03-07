"Байер" разгромил "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Вольфсбургом" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 25-го тура немецкой Бундеслиги.
"Герта" - "Вердер" 2:2
Голы: Сарджент, 3 - 0:1, Классен, 6 - 0:2, Штарк, 41 - 1:2, Матеус Кунья, 60 - 2:2
"Герта": Крафт, Торунарига, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Аскасибар, Дарида, Вольф, Платтенхардт, Пионтек (Ибишевич, 78), Матеус Кунья.
"Вердер": Капино, Велькович, Мойсандер, Гебре Селассие, Фогт, Битенкур (Фридль, 65), Классен, Рашица (Осако, 83), Эггештайн, Аугустинссон, Сарджент (Писарро, 87).
"Фрайбург" - "Унион Берлин" 3:1
Голы: Шаллаи, 34 - 1:0, Гюнтер, 55 - 2:0, Андерссон, 61 - 2:1, Кох, 82 - 3:1
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер (Шлоттербек, 78), Кох, Гульде (Иттер, 86), Шмид, Шаллаи (Хелер, 65), Хефлер, Хайнц, Грифо, Линхарт, Петерсен.
"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Суботич (Беккер, 83), Шлоттербек, Ленц, Бюльтер (Польтер, 59), Гентнер, Малли (Ингвартсен, 72), Андрих, Фридрих, Андерссон.
Удаление: Фридрих (90).
"Шальке" - "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Маккенни, 20 - 1:0, Баумгартнер, 69 - 1:1
"Шальке": Шуберт, Тодибо, Очипка, Настасич, Беккер, Раман (Харит, 76), Маккенни, Матондо (Кутуджу, 82), Шопф, Кенни (Тиав, 90), Бургшталлер.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Пош, 79), Акпогума, Хюбнер, Нордтвейт (Баумгартнер, 60), Сков, Руди (Гайгер, 85), Гриллич, Самассеку, Бебу, Крамарич.
"Вольфсбург" - "РБ Лейпциг" 0:0
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Пауло Отавио, Шлагер, Герхардт, Арнольд, Штеффен (Руссийон, 84), Брекало (Клаус, 77), Вегорст, Мехмеди (Жоао Виктор, 64).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо (Лукман, 81), Забитцер, Лаймер, Форсберг (Ольмо, 60), Нкунку, Шик, Поульсен (Вернер, 60).
"Байер" - "Айнтрахт" 4:0
Голы: Хавертц, 4 - 1:0, Бельараби, 14 - 2:0, Паулиньо, 49 - 3:0, Паулиньо, 55 - 4:0
"Байер": Градецки, Тапсоба, Бендер (Та, 35), Вайзер, Венделл, Бельараби, Арангис (Паласиос, 67), Диаби, Хавертц (Бэйли, 62), Паулиньо, Баумгартлингер.
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Ндика, Хасебе, Кор (Соу, 57), Роде, Ильзанкер, Костич, Камада (Гачинович, 57), Андре Силва (Пасиенсия, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|25
|50
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Байер Леверкузен
|25
|47
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|24
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16