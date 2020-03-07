"Байер" разгромил "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Вольфсбургом" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги

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"Байер" разгромил "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Вольфсбургом" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 25-го тура немецкой Бундеслиги.

"Герта" - "Вердер" 2:2

Голы: Сарджент, 3 - 0:1, Классен, 6 - 0:2, Штарк, 41 - 1:2, Матеус Кунья, 60 - 2:2

"Герта": Крафт, Торунарига, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Аскасибар, Дарида, Вольф, Платтенхардт, Пионтек (Ибишевич, 78), Матеус Кунья.

"Вердер": Капино, Велькович, Мойсандер, Гебре Селассие, Фогт, Битенкур (Фридль, 65), Классен, Рашица (Осако, 83), Эггештайн, Аугустинссон, Сарджент (Писарро, 87).


"Фрайбург" - "Унион Берлин" 3:1

Голы: Шаллаи, 34 - 1:0, Гюнтер, 55 - 2:0, Андерссон, 61 - 2:1, Кох, 82 - 3:1

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер (Шлоттербек, 78), Кох, Гульде (Иттер, 86), Шмид, Шаллаи (Хелер, 65), Хефлер, Хайнц, Грифо, Линхарт, Петерсен.

"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Суботич (Беккер, 83), Шлоттербек, Ленц, Бюльтер (Польтер, 59), Гентнер, Малли (Ингвартсен, 72), Андрих, Фридрих, Андерссон.

Удаление: Фридрих (90).


"Шальке" - "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Маккенни, 20 - 1:0, Баумгартнер, 69 - 1:1

"Шальке": Шуберт, Тодибо, Очипка, Настасич, Беккер, Раман (Харит, 76), Маккенни, Матондо (Кутуджу, 82), Шопф, Кенни (Тиав, 90), Бургшталлер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Пош, 79), Акпогума, Хюбнер, Нордтвейт (Баумгартнер, 60), Сков, Руди (Гайгер, 85), Гриллич, Самассеку, Бебу, Крамарич.   


"Вольфсбург" - "РБ Лейпциг" 0:0

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Пауло Отавио, Шлагер, Герхардт, Арнольд, Штеффен (Руссийон, 84), Брекало (Клаус, 77), Вегорст, Мехмеди (Жоао Виктор, 64).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо (Лукман, 81), Забитцер, Лаймер, Форсберг (Ольмо, 60), Нкунку, Шик, Поульсен (Вернер, 60).


"Байер" - "Айнтрахт" 4:0

Голы: Хавертц, 4 - 1:0, Бельараби, 14 - 2:0, Паулиньо, 49 - 3:0, Паулиньо, 55 - 4:0

"Байер": Градецки, Тапсоба, Бендер (Та, 35), Вайзер, Венделл, Бельараби, Арангис (Паласиос, 67), Диаби, Хавертц (Бэйли, 62), Паулиньо, Баумгартлингер.

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Ндика, Хасебе, Кор (Соу, 57), Роде, Ильзанкер, Костич, Камада (Гачинович, 57), Андре Силва (Пасиенсия, 74).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 24 52
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 24 48
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 46
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 24 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 24 27
15 Майнц 05 Майнц 05 24 25
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 21
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
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