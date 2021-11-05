"Байер" разгромил "Бетис" в Лиге Европы

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"Байер" разгромил "Бетис" в Лиге ЕвропыФото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Бетис" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Байер" - "Бетис" - 4:0

Голы: Диаби, 42 - 1:0, Диаби, 52 - 2:0, Виртц, 86 - 3:0, Амири, 90 - 4:0.

"Байер" - Градецки, Фримпонг (Рецос, 88), Та, Тапсоба, Инкапиэ (Синкгравен, 78), Демирбай, Андрих, Адли (Амири, 77), Виртц (Коссуну, 88), Паулиньо (Паласиос, 69), Диаби.

"Бетис" - Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Миранда (Морено, 46), Хоакин (Хуанми, 79), Вильям Карвалью (Каналес, 46), Родригес, Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 71), Руибаль (Родри, 59).

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