"Байер" разгромил "Бетис" в Лиге Европы
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Бетис" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
"Байер" - "Бетис" - 4:0
Голы: Диаби, 42 - 1:0, Диаби, 52 - 2:0, Виртц, 86 - 3:0, Амири, 90 - 4:0.
"Байер" - Градецки, Фримпонг (Рецос, 88), Та, Тапсоба, Инкапиэ (Синкгравен, 78), Демирбай, Андрих, Адли (Амири, 77), Виртц (Коссуну, 88), Паулиньо (Паласиос, 69), Диаби.
"Бетис" - Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Миранда (Морено, 46), Хоакин (Хуанми, 79), Вильям Карвалью (Каналес, 46), Родригес, Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 71), Руибаль (Родри, 59).
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
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|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
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|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
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