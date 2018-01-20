"Байер" разгромил "Хоффенхайм" и другие результаты 19-го тура немецкой Бундеслиги
Представляем результаты 19-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" – "Айнтрахт" 1:3
Голы: Аллер, 18 - 0:1, Чендлер, 22 - 0:2, Арнольд, 66 - 1:2, Йович, 85 - 1:3
"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Виллиам (Герхардт, 76), Верхаг, Удуохай, Брекало (Штеффен, 46), Арнольд, Гилавоги (Осимхен, 86), Малли, Димата, Ориги.
"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Фалетт, Чендлер (Виллемс, 86), Хасебе, Гачинович (Фернандес, 79), Маскарель, Вольф, Боатенг, Ребич (Йович, 77), Аллер.
Предупреждения: Брекало (38), Димата (40), Гилавоги (55), Вольф (57), Фалетт (65).
Удаление: Димата (67).
"Майнц" – "Штутгарт" 3:2
Голы: Бадштубер, 19 - 0:1, Муто, 45 - 1:1, Муто, 54 - 2:1, Хольтманн, 64 - 3:1, Гинчек, 90 - 3:2
"Майнц": Центнер, Диалло, Бросински, Хак, де Йонг, Латца, Гбамен, Хольтманн (Донати, 66), Сердар (Белль, 74), Квайсон, Муто (Берггрен, 83).
"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Аого, Павар, Гентнер, Аскасибар, Озджан, Инсуа (Каминьски, 46), Донис (Бурнич, 66), Гомес (Гинчек, 51).
Предупреждения: Инсуа (12), де Йонг (47), Гинчек (59), Бурнич (75), Павар (83), Центнер (90).
"Фрайбург" – "РБ Лейпциг" 2:1
Голы: Вернер, 65 - 0:1, Хаберер, 72 - 1:1, Кох, 76 - 2:1
"Фрайбург": Шволов (Гикевич, 27), Гульде, Кемпф, Сеюнджю, Кох, Хаберер (Кляйндинст, 81), Абраши, Штенцель, Гюнтер, Хелер, Петерсен.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Бернардо, Забитцер, Лаймер, Демме, Кампль, Брума (Конате, 88), Вернер, Огюстен (Поульсен, 71).
"Хоффенхайм" – "Байер" 1:4
Голы: Бэйли, 43 - 0:1, Баумгартлингер, 51 - 0:2, Аларио, 70 - 0:3, Салаи, 86 - 1:3, Аларио, 90 - 1:4
"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Ут, 58), Фогт, Кадержабек, Хюбнер, Гриллич (Амири, 62), Цубер, Гайгер, Рупп (Крамарич, 56), Гнабри, Салаи.
"Байер": Лено, Бендер, Та, Венделл (Хенрихс, 85), Арангис, Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 78), Бендер (Рецос, 68), Бэйли, Аларио, Фолланд.
Предупреждения: Бендер (42), Бичакчич (47), Гриллич (59).
"Боруссия" М – "Аугсбург" 2:0
Голы: Гинтер, 10 - 1:0, Азар, 90 - 2:0
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Хофманн, 76), Кюизанс, Закария, Азар, Штиндль (Грифо, 90), Раффаэл (Янчке, 85).
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре (Фрамбергер, 46), Хинтереггер, Хедира, Байер, Грегорич, Гу Чжа Чхоль (Кордова, 75), Каюби, Финнбогасон (Шмид, 46).
Предупреждение: Опаре (29). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
И снова в ожидании победы: "Реал" принимает "Депортиво" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Милано-римская дуэль: в бескомпромиссном матче "Интер" схлестнется с "Ромой"
-
С замахом на интригу: "Лион" в родных стенах постарается остановить победное шествие ПСЖ
-
"Музыкантов" приглашали? "Бавария" примет удобный "Вердер"
-
Будничная победа с элементами интриги: "Манчестер Сити" обыгрывает "Ньюкасл"
Лента новостей
-
Футболисты сборной России поддержали травмированного Джикию
-
Мунир поучаствовал в пяти голах "Алавеса" в последних семи матчах
-
ПСЖ договорился с Лассана Диарра
-
"Наполи" продлит контракт с Жоржиньо
-
"Арсенал" отказал "Зениту" в трансфере Беляева
-
Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Уотфорд"
-
Мариу отказался уходить из "Интера" в аренду
-
Хайнкес: "Разве Погба играет на 105 миллионов?"
-
Слимани может перейти в "Челси"
-
Дортмундская "Боруссия" не отпустит Обамеянга меньше, чем за 70 миллионов евро
-
Бензема включен в заявку "Реала" на матч с "Депортиво"
-
"Спартак" хочет купить бека "Рубина"
-
Марку Силва отправлен в отставку с поста наставника "Уотфорда"
-
Вальверде прокомментировал слухи о Гризманне
-
Модрич порекомендовал "Реалу" подписать хавбека "Наполи"
-
На Промеса и Каррильо "Саутгемптон" планирует потратить 55 миллионов евро
-
Летом за Кавани будут готовы побороться два европейских топ-клуба
-
Зидан: "Моя позиция с руководством совпадает - зимой "Реал" не будет подписывать новых игроков"
-
ПСЖ будет готов побороться за Роналду
-
"Рубин" не смог согласовать переход хавбека "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|Байер Леверкузен
|19
|31
|3
|РБ Лейпциг
|19
|31
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|31
|5
|Боруссия Дортмунд
|19
|30
|6
|Шальке
|18
|30
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|30
|8
|Аугсбург
|19
|27
|9
|Хоффенхайм
|19
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|19
|25
|12
|Фрайбург
|19
|23
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Штутгарт
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|20
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|19
|15
|18
|Кельн
|19
|12