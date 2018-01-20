"Байер" разгромил "Хоффенхайм" и другие результаты 19-го тура немецкой Бундеслиги

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"Байер" разгромил "Хоффенхайм" и другие результаты 19-го тура немецкой Бундеслиги

Представляем результаты 19-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" – "Айнтрахт" 1:3

Голы: Аллер, 18 - 0:1, Чендлер, 22 - 0:2, Арнольд, 66 - 1:2, Йович, 85 - 1:3

"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Виллиам (Герхардт, 76), Верхаг, Удуохай, Брекало (Штеффен, 46), Арнольд, Гилавоги (Осимхен, 86), Малли, Димата, Ориги.

"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Фалетт, Чендлер (Виллемс, 86), Хасебе, Гачинович (Фернандес, 79), Маскарель, Вольф, Боатенг, Ребич (Йович, 77), Аллер.

Предупреждения: Брекало (38), Димата (40), Гилавоги (55), Вольф (57), Фалетт (65).

Удаление: Димата (67).


"Майнц" – "Штутгарт" 3:2

Голы: Бадштубер, 19 - 0:1, Муто, 45 - 1:1, Муто, 54 - 2:1, Хольтманн, 64 - 3:1, Гинчек, 90 - 3:2

"Майнц": Центнер, Диалло, Бросински, Хак, де Йонг, Латца, Гбамен, Хольтманн (Донати, 66), Сердар (Белль, 74), Квайсон, Муто (Берггрен, 83).

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Аого, Павар, Гентнер, Аскасибар, Озджан, Инсуа (Каминьски, 46), Донис (Бурнич, 66), Гомес (Гинчек, 51).

Предупреждения: Инсуа (12), де Йонг (47), Гинчек (59), Бурнич (75), Павар (83), Центнер (90).


"Фрайбург" – "РБ Лейпциг" 2:1

Голы: Вернер, 65 - 0:1, Хаберер, 72 - 1:1, Кох, 76 - 2:1

"Фрайбург": Шволов (Гикевич, 27), Гульде, Кемпф, Сеюнджю, Кох, Хаберер (Кляйндинст, 81), Абраши, Штенцель, Гюнтер, Хелер, Петерсен.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Бернардо, Забитцер, Лаймер, Демме, Кампль, Брума (Конате, 88), Вернер, Огюстен (Поульсен, 71).


"Хоффенхайм" – "Байер" 1:4

Голы: Бэйли, 43 - 0:1, Баумгартлингер, 51 - 0:2, Аларио, 70 - 0:3, Салаи, 86 - 1:3, Аларио, 90 - 1:4

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Ут, 58), Фогт, Кадержабек, Хюбнер, Гриллич (Амири, 62), Цубер, Гайгер, Рупп (Крамарич, 56), Гнабри, Салаи.

"Байер": Лено, Бендер, Та, Венделл (Хенрихс, 85), Арангис, Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 78), Бендер (Рецос, 68), Бэйли, Аларио, Фолланд.

Предупреждения: Бендер (42), Бичакчич (47), Гриллич (59).


"Боруссия" М – "Аугсбург" 2:0

Голы: Гинтер, 10 - 1:0, Азар, 90 - 2:0

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Хофманн, 76), Кюизанс, Закария, Азар, Штиндль (Грифо, 90), Раффаэл (Янчке, 85).

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре (Фрамбергер, 46), Хинтереггер, Хедира, Байер, Грегорич, Гу Чжа Чхоль (Кордова, 75), Каюби, Финнбогасон (Шмид, 46).

Предупреждение: Опаре (29). | http://soccernews.ru  

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 Байер Леверкузен 19 31
3 РБ Лейпциг 19 31
4 Боруссия Менхенгладбах 19 31
5 Боруссия Дортмунд 19 30
6 Шальке 18 30
7 Айнтрахт Франкфурт 19 30
8 Аугсбург 19 27
9 Хоффенхайм 19 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 19 25
12 Фрайбург 19 23
13 Вольфсбург 19 20
14 Штутгарт 19 20
15 Майнц 05 19 20
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 19 15
18 Кельн 19 12
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