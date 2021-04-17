"Байер" разгромил "Кельн" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле разгромил "Кельн" со счетом 3:0. Победу клубу из Леверкузена принесли дубль Леони Бэйли и гол Муссы Диаби.
Благодаря победе "Байер" вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и на шесть очков отстает от зоны Лиги Чемпионов. "Кельн" остался в зоне вылета на 17-й позиции.
"Байер" – "Кельн" - 3:0 (1:0)
Голы: Бэйли, 5 - 1:0, Диаби, 51 - 2:0, Бэйли, 76 - 3:0
"Байер": Градецки, Бендер, Едвай (Та, 46), Тапсоба, Венделл (Синкгравен, 57), Арангис, Амири, Паласиос (Фримпонг, 46), Диаби (Демирбай, 73), Шик, Бэйли (Аларио, 83).
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 70), Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 70), Кайнц (Дрекслер, 70), Хектор, Майер, Вольф (Лимниос, 85), Схири (Озджан, 79), Деннис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20