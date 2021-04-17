"Байер" разгромил "Кельн" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

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"Байер" разгромил "Кельн" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле разгромил "Кельн" со счетом 3:0. Победу клубу из Леверкузена принесли дубль Леони Бэйли и гол Муссы Диаби.

Благодаря победе "Байер" вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и на шесть очков отстает от зоны Лиги Чемпионов. "Кельн" остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Байер" – "Кельн" - 3:0 (1:0)
Голы: Бэйли, 5 - 1:0, Диаби, 51 - 2:0, Бэйли, 76 - 3:0

"Байер": Градецки, Бендер, Едвай (Та, 46), Тапсоба, Венделл (Синкгравен, 57), Арангис, Амири, Паласиос (Фримпонг, 46), Диаби (Демирбай, 73), Шик, Бэйли (Аларио, 83).

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 70), Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 70), Кайнц (Дрекслер, 70), Хектор, Майер, Вольф (Лимниос, 85), Схири (Озджан, 79), Деннис.

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