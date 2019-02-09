"Байер" разгромил "Майнц" благодаря дублю Брандта

Теги майнц 05байер леверкузен

"Байер" разгромил "Майнц" благодаря дублю Брандта

"Байер" разгромил "Майнц" из Леверкузена в матче 21-го тура Бундеслиги.

В составе победителей голами отметились Венделл, Хавертц, Бельараби, дубль оформил Брандт. У гостей гол забил Квайсон.

"Майнц" - "Байер" - 1:5.

Голы: Венделл, 5 - 0:1, Куэйсон, 9 - 1:1, Хаверц, 19 - 1:2, Брандт, 30 - 1:3, Беллараби, 43 - 1:4, Брандт, 64 - 1:5.

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь (Онисиво, 62), Хак, Ниакате, Куэйсон, Баррейро, Кунде (Гбамен, 55), Боэтиус (Хольтманн, 71), Матета.

"Байер": Градецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл (Едвай, 78), Арангис, Беллараби, Брандт (Аларио, 81), Хаверц (Баумгартлингер, 62), Фолланд, Бэйли.

"Байер" с 33 баллами занимает 5 место турнирной таблицы, "Майнц" расположился на 11 позиции, имея в активе 27 очков.

Не пропустите: "Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 49
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 42
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 32
6 Вольфсбург Вольфсбург 20 31
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 30
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 29
9 Герта Герта 20 28
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 20 27
12 Шальке Шальке 20 22
13 Фрайбург Фрайбург 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 Ганновер 96 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов