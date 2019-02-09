"Байер" разгромил "Майнц" благодаря дублю Брандта
"Байер" разгромил "Майнц" из Леверкузена в матче 21-го тура Бундеслиги.
В составе победителей голами отметились Венделл, Хавертц, Бельараби, дубль оформил Брандт. У гостей гол забил Квайсон.
"Майнц" - "Байер" - 1:5.
Голы: Венделл, 5 - 0:1, Куэйсон, 9 - 1:1, Хаверц, 19 - 1:2, Брандт, 30 - 1:3, Беллараби, 43 - 1:4, Брандт, 64 - 1:5.
"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь (Онисиво, 62), Хак, Ниакате, Куэйсон, Баррейро, Кунде (Гбамен, 55), Боэтиус (Хольтманн, 71), Матета.
"Байер": Градецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл (Едвай, 78), Арангис, Беллараби, Брандт (Аларио, 81), Хаверц (Баумгартлингер, 62), Фолланд, Бэйли.
"Байер" с 33 баллами занимает 5 место турнирной таблицы, "Майнц" расположился на 11 позиции, имея в активе 27 очков.
Не пропустите: "Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"
опрос
главное
-
Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне"
-
"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы
-
Английская футбольная лига приняла решение по вопросу о работе Скоулза в клубе 4-й Лиги
-
Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия
-
СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"
Лента новостей
-
Черчесов посетил товарищеский матч на тренировочном сборе в Белеке
-
Малком поделился эмоциями от забитого гола в ворота "Реала"
-
"Вальядолид" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Испании
-
Один из лидеров ЦСКА может перейти в европейский клуб
-
С Гвардиолой произошел забавный случай на пресс-конференции
-
Гол Балотелли помог "Марселю" победить "Дижон" в Лиге 1
-
"Рома" разгромила "Кьево" и ворвалась в зону Лиги Чемпионов
-
"Байер" разгромил "Майнц" благодаря дублю Брандта
-
Сложный, как все талантливые люди: Геннадий Орлов ярко высказался о новом игроке "Зенита"
-
Новичок "Зенита" присоединился к команде в Испании
-
"Фенербахче" проиграл "Кайсериспору" перед матчем с "Зенитом"
-
"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы
-
Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне"
-
Мбаппе назвал необходимое условие для успеха ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
Топ-игрок ПСЖ приступил к тренировкам в общей группе
-
Хавбек "Лестера" Олбрайтон выбыл до конца сезона
-
Аршавин участвовал в тренировке "Зенита-2"
-
Необходимо показать интенсивный футбол: Солари высказался о предстоящем матче с "Атлетико"
-
Фабрегас высказался о бывшем одноклубнике
-
"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11