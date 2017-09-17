"Байер" разгромил на своем поле "Фрайбург"

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"Байер" разгромил на своем поле "Фрайбург"В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своем поле разгромил "Фрайбург".

"Байер" - "Фрайбург" - 4:0

Голы: Фолланд, 21 - 1:0, Арангис, 29 - 2:0, Фолланд, 34 - 3:0, Брандт, 87 - 4:0.

"Байер": Лено, Бендер (Хенрикс, 63), Рецос, Бендер, Венделл, Кор (Баумгартлингер, 79), Арангис, Бельараби (Мехмеди, 71), Хаверц, Брандт, Фолланд.

"Фрайбург": Шволов, Кублер, Линхарт, Союнку, Гюнтер, Хаберер, Хефлер, Абраши (Франтц, 28), Терраццино (Капустка, 69), Нидерлерхнер, Кляйндинст (Кент, 46).

Напомним, ранее "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Гертой". | soccernews.ru

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