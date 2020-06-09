"Байер" разгромил "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии
"Байер" разгромил "Саарбрюккен" в полуфинальном матче Кубка Германии.
"Саарбрюккен" - "Байер" - 0:3 (0:2)
Голы: Диаби, 11 - 0:1, Аларио, 19 - 0:2, Бельараби, 58 - 0:3
"Саарбрюкен": Бац, Мюллер (Мендлер, 68), Барилла, Шорх, Уаферро, Йенике (Фроэзе, 46), Пердедай (Брайтенбах, 69), Цайц, Якоб, Голлай, Целльнер.
"Байер": Градецки, Вайзер, Венделл, Тапсоба (Та, 46), Бендер (Драгович, 62), Виртц (Бельараби, 46), Демирбай, Паулиньо, Арангис (Паласиос, 70), Диаби (Фолланд, 62), Аларио.
Таким образом, "Байер" вышел в финал Кубка Германии. Завтра, 10 июня, станет известен второй финалист. Сыграет "Бавария" и "Айнтрахт".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20