"Байер" разгромил "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии

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"Байер" разгромил "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии

"Байер" разгромил "Саарбрюккен" в полуфинальном матче Кубка Германии.

"Саарбрюккен" - "Байер" - 0:3 (0:2)

Голы: Диаби, 11 - 0:1, Аларио, 19 - 0:2, Бельараби, 58 - 0:3

"Саарбрюкен": Бац, Мюллер (Мендлер, 68), Барилла, Шорх, Уаферро, Йенике (Фроэзе, 46), Пердедай (Брайтенбах, 69), Цайц, Якоб, Голлай, Целльнер.

"Байер": Градецки, Вайзер, Венделл, Тапсоба (Та, 46), Бендер (Драгович, 62), Виртц (Бельараби, 46), Демирбай, Паулиньо, Арангис (Паласиос, 70), Диаби (Фолланд, 62), Аларио.

Таким образом, "Байер" вышел в финал Кубка Германии. Завтра, 10 июня, станет известен второй финалист. Сыграет "Бавария" и "Айнтрахт".

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