"Байер", "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" одержали выездные победы в Бундеслиге

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"Байер", "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" одержали выездные победы в Бундеслиге

Представляем вашему вниманию результаты матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.

"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 0:2

Голы: Анхелиньо, 45 - 0:1, Поульсен, 66 - 0:2

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Удуохай, Гауэлеу, Педерсен, Хедира (Рихтер, 75), Калиджури, Штробль (Груэсо, 54), Хан (Варгас, 54), Йенсен (Нидерлехнер, 54), Грегорич.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Упамекано, Клостерманн (Орбан, 46), Анхелиньо (Клюйверт, 90), Форсберг (Поульсен, 66), Адамс, Мукиеле, Ольмо (Хван Хи Чхан, 79), Хальстенберг, Нкунку (Серлот, 90).


"Майнц" - "Байер" 0:1

Гол: Аларио, 30 - 0:1

"Майнц": Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Килиан, Боэтиюс, Кунде (Фернандеш, 58), Латца (Небель, 77), Озтуналы (Онисиво, 69), Матета (Чжи Дон Вон, 77), Буркардт (Квайсон, 58).

"Байер": Градецки, Синкгравен, Бендер, Тапсоба, Бендер, Демирбай (Паласиос, 68), Арангис (Баумгартлингер, 46), Бэйли (Бельараби, 68), Амири, Диаби, Аларио.


"Герта" - "Штутгарт" 0:2

Голы: Кемпф, 9 - 0:1, Кастро, 68 - 0:2

"Герта": Шволов, Платтенхардт (Дилросун, 66), Штарк, Боята, Миттельштедт, Дарида (Пионтек, 78), Тузар, Лекки (Лукебакио, 46), Пекарик (Зефейк, 20; Левен, 78), Кордоба, Матеус Кунья.

"Штутгарт": Кобель, Каразор, Штенцель, Кемпф, Дидави (Климович, 64), Мангаля, Кастро (Эглофф, 89), Кулибали (Гонсалес, 64), Вамангитука (Каминьски, 89), Эндо, Калайджич (Аль-Гаддиуи, 87).


"Фрайбург" - "Вердер" 1:1

Голы: Линхарт, 15 - 1:0, Фюллькруг (пен), 25 - 1:1

"Фрайбург": Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 69), Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 69), Сантамария, Хелер (Демирович, 90), Петерсен.

"Вердер": Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Эггештайн, Мбом (Топрак, 77), Битенкур (Рашица, 66), Сарджент, Фюллькруг (Зельке, 77), Вольтемаде (Мевальд, 46; Гросс, 87).


"Хоффенхайм" - "Боруссия" Д 0:1

Гол: Ройс, 76 - 0:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Гриллич, 79), Фогт, Акпогума, Гайгер, Гачинович (Бруун Ларсен, 60), Руди, Сков (Сессеньон, 79), Самассеку, Бебу (Даббур, 79), Бельфодиль (Баумгартнер, 60).

"Боруссия" Д: Хитц, Пасслак, Пишчек (Дилэйни, 21), Хуммельс, Менье (Геррейру, 75), Брандт (Холанд, 64), Витцель, Санчо (Ройс, 64), Дауд (Беллингем, 75), Рейна, Джан.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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