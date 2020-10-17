"Байер", "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" одержали выездные победы в Бундеслиге
Представляем вашему вниманию результаты матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.
"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 0:2
Голы: Анхелиньо, 45 - 0:1, Поульсен, 66 - 0:2
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Удуохай, Гауэлеу, Педерсен, Хедира (Рихтер, 75), Калиджури, Штробль (Груэсо, 54), Хан (Варгас, 54), Йенсен (Нидерлехнер, 54), Грегорич.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Упамекано, Клостерманн (Орбан, 46), Анхелиньо (Клюйверт, 90), Форсберг (Поульсен, 66), Адамс, Мукиеле, Ольмо (Хван Хи Чхан, 79), Хальстенберг, Нкунку (Серлот, 90).
"Майнц" - "Байер" 0:1
Гол: Аларио, 30 - 0:1
"Майнц": Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Килиан, Боэтиюс, Кунде (Фернандеш, 58), Латца (Небель, 77), Озтуналы (Онисиво, 69), Матета (Чжи Дон Вон, 77), Буркардт (Квайсон, 58).
"Байер": Градецки, Синкгравен, Бендер, Тапсоба, Бендер, Демирбай (Паласиос, 68), Арангис (Баумгартлингер, 46), Бэйли (Бельараби, 68), Амири, Диаби, Аларио.
"Герта" - "Штутгарт" 0:2
Голы: Кемпф, 9 - 0:1, Кастро, 68 - 0:2
"Герта": Шволов, Платтенхардт (Дилросун, 66), Штарк, Боята, Миттельштедт, Дарида (Пионтек, 78), Тузар, Лекки (Лукебакио, 46), Пекарик (Зефейк, 20; Левен, 78), Кордоба, Матеус Кунья.
"Штутгарт": Кобель, Каразор, Штенцель, Кемпф, Дидави (Климович, 64), Мангаля, Кастро (Эглофф, 89), Кулибали (Гонсалес, 64), Вамангитука (Каминьски, 89), Эндо, Калайджич (Аль-Гаддиуи, 87).
"Фрайбург" - "Вердер" 1:1
Голы: Линхарт, 15 - 1:0, Фюллькруг (пен), 25 - 1:1
"Фрайбург": Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 69), Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 69), Сантамария, Хелер (Демирович, 90), Петерсен.
"Вердер": Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Эггештайн, Мбом (Топрак, 77), Битенкур (Рашица, 66), Сарджент, Фюллькруг (Зельке, 77), Вольтемаде (Мевальд, 46; Гросс, 87).
"Хоффенхайм" - "Боруссия" Д 0:1
Гол: Ройс, 76 - 0:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Гриллич, 79), Фогт, Акпогума, Гайгер, Гачинович (Бруун Ларсен, 60), Руди, Сков (Сессеньон, 79), Самассеку, Бебу (Даббур, 79), Бельфодиль (Баумгартнер, 60).
"Боруссия" Д: Хитц, Пасслак, Пишчек (Дилэйни, 21), Хуммельс, Менье (Геррейру, 75), Брандт (Холанд, 64), Витцель, Санчо (Ройс, 64), Дауд (Беллингем, 75), Рейна, Джан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20