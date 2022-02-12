"Байер" с хоккейным счетом победил "Штутгарт" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле обыграл "Штутгарт" со счетом 4:2.

Победу леверкузенскому клубу принесли голы Мусса Диаби, Амина Адли, Патрика Шика и Флориана Виртца. В составе гостей дублем отметился Тиагу Томаш.

"Байер", набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 18 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Байер" – "Штутгарт" - 4:2 (1:0)

Голы: Диаби, 41 - 1:0, Тиагу Томаш, 49 - 1:1, Адли, 52 - 2:1, Виртц, 85 - 3:1, Тиагу Томаш, 88 - 3:2, Шик, 89 - 4:2

"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 90), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер, Демирбай (Арангис, 70), Андрих (Паласиос, 70), Адли (Паулиньо, 74), Шик, Диаби (Аларио, 90), Виртц.

"Штутгарт": Мюллер, Штенцель (Климович, 85), Мавропанос, Ито, Соса, Каразор, Фюрих, Эндо (Кулибали, 72), Мангаля, Мвумпа (Тибиди, 61), Тиагу Томаш.

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