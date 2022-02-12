"Байер" с хоккейным счетом победил "Штутгарт" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле обыграл "Штутгарт" со счетом 4:2.
Победу леверкузенскому клубу принесли голы Мусса Диаби, Амина Адли, Патрика Шика и Флориана Виртца. В составе гостей дублем отметился Тиагу Томаш.
"Байер", набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 18 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.
"Байер" – "Штутгарт" - 4:2 (1:0)
Голы: Диаби, 41 - 1:0, Тиагу Томаш, 49 - 1:1, Адли, 52 - 2:1, Виртц, 85 - 3:1, Тиагу Томаш, 88 - 3:2, Шик, 89 - 4:2
"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 90), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер, Демирбай (Арангис, 70), Андрих (Паласиос, 70), Адли (Паулиньо, 74), Шик, Диаби (Аларио, 90), Виртц.
"Штутгарт": Мюллер, Штенцель (Климович, 85), Мавропанос, Ито, Соса, Каразор, Фюрих, Эндо (Кулибали, 72), Мангаля, Мвумпа (Тибиди, 61), Тиагу Томаш.
Не пропустите: "Бавария" сенсационно проиграла "Бохуму". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Определен лучший игрок клубного чемпионата мира
-
ПСВ забил пять голов в матче Эредивизии
-
"Челси" выиграл 21 трофей при Абрамовиче
-
1
Роналду плюнул в партнера по команде после матча с "Саутгемптоном" (фото)
-
Тухель выиграл третий трофей с "Челси"
-
Дубль Нуньеса принес "Бенфике" волевую победу в Примейре
-
"Барселона" готова заплатить 60 миллионов евро за одного из лидеров "Бетиса"
-
"Байер" с хоккейным счетом победил "Штутгарт" в Бундеслиге
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Норвич" в матче АПЛ
-
"Челси" выиграл клубный чемпионат мира
-
"Наполи" и "Интер" сыграли вничью в матче лидеров Серии А
-
"Атлетико" может продать топ-игроков в случае непопадания в ЛЧ
-
"Манчестер Сити" теряет Грилиша
-
Анчелотти отреагировал на ничью "Реала" в матче с "Вильярреалом"
-
"Лилль" обыграл "Монпелье" и приблизился к зоне еврокубков
-
"Бавария" пропустила 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги впервые за последние 47 лет
-
Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с "Ренном" по версии Le Parisien
-
"Реал" не смог победить "Вильярреал" в матче Ла Лиги
-
"Эвертон" Лэмпарда крупно обыграл "Лидс" Бьелсы и другие результаты 25-го тура АПЛ
-
Скоулз мощно высказался о тренерском уровне Рангника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20