"Байер" сделал предложение по хавбеку "Реала"

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"Байер" сделал предложение по хавбеку "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор летом может оказаться в Бундеслиге.

По информации Cadena Ser, предметный интерес к талантливому норвежцу проявляет "Байер". Леверкузенский клуб уже сделал первое предложение о трансфере 20-летнего футболиста.

Ранее на хавбека также претендовал амстердамский "Аякс".

В минувшем сезоне Эдегор выступал за "Витесс" на правах аренды, сыграл 39 матчей, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

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