"Байер" сенсационно проиграл в Кубке команде из 4 дивизиона
В 1/8 финала Кубка Германии встречались "Байер" Леверкузен и "Рот-Вайс" из Эссена. Клуб из западной региональной лиги (четвертый по силе дивизион в немецком футболе) смог в дополнительное время победить одного из лидеров Бундеслиги. Основное время закончилось вничью, несмотря на то, что гости давили все 90 минут и несколько раз попадали в каркас ворот. В дополнительные 30 минут, наконец-то, стали забивать голы. Сначала вырвался вперед "Байер", но очень скоро хозяевам удалось сравнять счет, а затем и забить победный мяч.
"Рот-Вайс" Эссен - "Байер" 2:1 (0:0, 0:0) после дополнительного времени.
Голы: Бэйли, 105 - 0:1, Кефкир, 108 - 1:1, Энгельманн, 117 - 2:1
"Рот-Вайс" Эссен: Давари, Херценбрух, Плехаты (Харенброк, 105), Хан, Кель-Гомес (Платцек, 105), Конде (Кефкир, 62), Грунд (Нойвирт, 79), Young (Хильдебрандт, 62), Гроте, Хебер, Энгельманн.
"Байер": Градецки, Тапсоба, Драгович, Фосу-Менса, Арангис, Паласиос (Виртц, 46), Бельараби (Диаби, 44), Демирбай, Бэйли (Фримпонг, 114), Шик (Венделл, 46), Аларио.
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