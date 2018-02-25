"Байер" - "Шальке" - 0:2 (обзор)

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"Байер" - "Шальке" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Байер" дома уступил "Шальке".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
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