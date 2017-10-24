"Байер", "Шальке" и менхенгладбахская "Боруссия" вышли в 1/8 финала Кубка Германии

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"Байер", "Шальке" и менхенгладбахская "Боруссия" вышли в 1/8 финала Кубка Германии

Завершились четыре матча 1/16 финала Кубка Германии. Путевки в следующий раунд завоевали "Байер", "Шальке", "Падерборн" и менхенгладбахская "Боруссия"

"Фортуна" – "Боруссия" Менхенгладбах - 0:1 (0:0)
Гол: Азар, 52 - 0:1

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Янчке, Кюизанс (Хофманн, 66), Закария, Траоре (Джонсон, 76), Азар (Херрманн, 90), Штиндль, Раффаэл.

"Падерборн" – "Бохум" - 2:0 (1:0)
Голы: Михель, 7 - 1:0, Васси, 85 - 2:0

"Веэн" – "Шальке" - 1:3 (0:2)
Голы: Ди Санто, 26 - 0:1, Бургшталлер, 30 - 0:2, Минцель, 53 (автогол) - 0:3, Бляха, 76 - 1:3

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Очипка, Коке, Керер, Бенталеб (Маккенни, 57), Стамбули, Майер (Шопф, 65), Коноплянка, Ди Санто, Бургшталлер (Эмболо, 73).

"Байер" – "Унион" - 3:1 (1:0)
Голы: Брандт, 36 - 1:0, Даубе, 46 - 1:1, Аларио, 58 - 2:1, Венделл, 89 (с пенальти) - 3:1

"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бельараби (Бендер, 69), Бендер (Рецос, 46), Арангис, Кор, Брандт, Мехмеди, Аларио (Хавертц, 81).

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2 Бавария Мюнхен 9 20
3 РБ Лейпциг 9 19
4 Хоффенхайм 9 16
5 Шальке 9 16
6 Ганновер 96 9 15
7 Айнтрахт Франкфурт 9 14
8 Боруссия Менхенгладбах 9 14
9 Байер Леверкузен 9 12
10 Аугсбург 9 12
11 Герта 9 10
12 Майнц 05 9 10
13 Штутгарт 9 10
14 Вольфсбург 9 9
15 Фрайбург 9 8
16 Гамбург 9 7
17 Вердер Бремен 9 5
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