"Байер", "Шальке" и менхенгладбахская "Боруссия" вышли в 1/8 финала Кубка Германии
Завершились четыре матча 1/16 финала Кубка Германии. Путевки в следующий раунд завоевали "Байер", "Шальке", "Падерборн" и менхенгладбахская "Боруссия"
"Фортуна" – "Боруссия" Менхенгладбах - 0:1 (0:0)
Гол: Азар, 52 - 0:1
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Янчке, Кюизанс (Хофманн, 66), Закария, Траоре (Джонсон, 76), Азар (Херрманн, 90), Штиндль, Раффаэл.
"Падерборн" – "Бохум" - 2:0 (1:0)
Голы: Михель, 7 - 1:0, Васси, 85 - 2:0
"Веэн" – "Шальке" - 1:3 (0:2)
Голы: Ди Санто, 26 - 0:1, Бургшталлер, 30 - 0:2, Минцель, 53 (автогол) - 0:3, Бляха, 76 - 1:3
"Шальке": Фэрманн, Налдо, Очипка, Коке, Керер, Бенталеб (Маккенни, 57), Стамбули, Майер (Шопф, 65), Коноплянка, Ди Санто, Бургшталлер (Эмболо, 73).
"Байер" – "Унион" - 3:1 (1:0)
Голы: Брандт, 36 - 1:0, Даубе, 46 - 1:1, Аларио, 58 - 2:1, Венделл, 89 (с пенальти) - 3:1
"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бельараби (Бендер, 69), Бендер (Рецос, 46), Арангис, Кор, Брандт, Мехмеди, Аларио (Хавертц, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Герта
|9
|10
|12
|Майнц 05
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2