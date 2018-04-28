"Байер" – "Штутгарт" - 0:1 (обзор)

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"Байер" – "Штутгарт" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура немецкой Бундеслиги между "Байером" и "Штутгартом".

Не пропустите: "Штутгарт" одержал минимальную победу над "Байером". | http://soccernews.ru

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3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 32 36
14 Фрайбург 32 33
15 Вольфсбург 32 30
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