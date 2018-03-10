"Байер" сильнее менхенгладбахской "Боруссии"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своём поле выиграл у менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 2:0.

"Байер" – "Боруссия М" - 2:0

Голы: Аларио, 39 - 1:0, Брандт, 90 - 2:0.

"Байер": Лено, Бендер, Та, Венделл (Рецос, 90), Баумгартлингер, Бендер, Хавертц (Кор, 85), Арангис, Бэйли (Брандт, 69), Аларио, Фолланд.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Янчке (Кюизанс, 71), Вестергор, Азар, Закария (Дрмич, 79), Крамер, Грифо, Штиндль, Бобадилья (Хофманн, 64).

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