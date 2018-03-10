"Байер" сильнее менхенгладбахской "Боруссии"

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"Байер" сильнее менхенгладбахской "Боруссии"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своём поле выиграл у менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 2:0.

"Байер" – "Боруссия М" - 2:0

Голы: Аларио, 39 - 1:0, Брандт, 90 - 2:0.

"Байер": Лено, Бендер, Та, Венделл (Рецос, 90), Баумгартлингер, Бендер, Хавертц (Кор, 85), Арангис, Бэйли (Брандт, 69), Аларио, Фолланд.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Янчке (Кюизанс, 71), Вестергор, Азар, Закария (Дрмич, 79), Крамер, Грифо, Штиндль, Бобадилья (Хофманн, 64).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 26 46
3 Байер Леверкузен 26 44
4 Боруссия Дортмунд 25 42
5 Айнтрахт Франкфурт 25 42
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 25 33
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Фрайбург 26 30
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 26 18
18 Кельн 25 17
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