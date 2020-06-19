"Байер" снизит цену на Хаверца, но при одном условии

Леверкузенский "Байер" готов идти на уступки в переговорах по трансферу полузащитника Кая Хаверца, если команда попадёт по итогам сезона в Лигу Чемпионов.

Как сообщает Football.London, в случае выполнения вышеуказанного условия "фармацевты" согласятся снизить цену на своего лидера с 99 до 77 миллионов евро.

Среди претендентов на перспективного немца числятся "Бавария", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".

В текущем сезоне Хаверц сыграл за "Байер" 40 матчей, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.

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