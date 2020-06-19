"Байер" снизит цену на Хаверца, но при одном условии
Леверкузенский "Байер" готов идти на уступки в переговорах по трансферу полузащитника Кая Хаверца, если команда попадёт по итогам сезона в Лигу Чемпионов.
Как сообщает Football.London, в случае выполнения вышеуказанного условия "фармацевты" согласятся снизить цену на своего лидера с 99 до 77 миллионов евро.
Среди претендентов на перспективного немца числятся "Бавария", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".
В текущем сезоне Хаверц сыграл за "Байер" 40 матчей, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: "Челси" готов продать Канте ради покупки Хаверца. | http://soccernews.ru
главное
-
За "Ростов" в матче с "Сочи" будут играть футболисты в возрасте от 16 до 19 лет
-
Матчи РПЛ будут показывать в девяти европейских странах
-
Хавбек "Ростова" Попов вылечился от коронавируса
-
Карпин: "Мы в "тюрьме" сидим. Я не знаю, кто там будет играть с "Сочи"
-
"Реал" разгромил "Валенсию" и не отпустил "Барсу" в чемпионской гонке Ла Лиги - Бензема стал лучшим на поле, Азар показал класс, Асенсио вернулся после затяжной травмы
Лента новостей
-
"Байер" снизит цену на Хаверца, но при одном условии
-
В "Ростове" подтвердили, что матч с "Сочи" переноситься не будет
-
Официально: "Барселона" выиграла суд у Неймара
-
В Чечне заявили о готовности принять матчи сборной России
-
ЦСКА внёс в заявку на остаток сезона вернувшегося из аренды воспитанника
-
За "Ростов" в матче с "Сочи" будут играть футболисты в возрасте от 16 до 19 лет
-
Лодыгин рассказал о своём уходе из "Зенита"
-
Матчи РПЛ будут показывать в девяти европейских странах
-
"Это профанация": экс-тренер "Ростова" жёстко высказался о решении проводить матч с "Сочи"
-
Тедеско охарактеризовал полузащитника "Спартака" Гуса Тиля
-
Зидан прокомментировал разгром "Валенсии" в матче Примеры
-
Гендиректор "Сочи" Рубашко: "Мы настояли на проведении матча с "Ростовом" сегодня"
-
"Фенербахче" подаст в суд на Крузе
-
Хавбек "Ростова" Попов вылечился от коронавируса
-
Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с незасчитанным голом "Валенсии" в ворота "Реала"
-
Кириченко оценил перспективы ЦСКА финишировать в топ-3 РПЛ
-
Стали известны условия контракта, предложенные "Баварией" Давиду Алабе
-
Асенсио высказался о своём возвращении на поле после 11-месячного перерыва
-
Карпин: "Мы в "тюрьме" сидим. Я не знаю, кто там будет играть с "Сочи"
-
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в 2016 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20