"Байер" согласовал трансфер защитника "Атлетико"

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"Байер" согласовал трансфер защитника "Атлетико"

Леверкузенский "Байер" договорился о переходе колумбийского защитника мадридского "Атлетико" Сантьяго Ариаса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям издания, футболист в ближайшее время перейдет в немецкий клуб. Ариас уже согласовал условия личного контракта с "Байером". 

28-летний Ариас выступает за "Атлетико" с 2018 года. Всего он провел за испанский клуб 51 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за "Ла Экидад", "Спортинг" и ПСВ. За сборную Колумбии сыграл 50 матчей.

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