"Байер" стал рекордсменом Лиги Европы

Леверкузенский "Байер" переписал историю Лиги Европы, сообщает Opta.

"Фармацевты" забили 21 гол в 6 матчах группового этапа второго по значимости еврокубка.

Это новый рекорд результативности для немецких команд в группе ЛЕ.

"Байер" превзошёл достижение "Вердера" и "Айнтрахта", которые сезонах 2009/10 и 2018/19 соответственно отличались по 17 раз за 6 туров.

Не пропустите: Только один клуб победил во всех шести матчах групповой стадии еврокубков текущего сезона. | http://soccernews.ru