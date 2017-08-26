"Байер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом", "Вольфсбург" одолел "Айнтрахт" и другие результаты тура
Представляем результаты 2-го тура немецкой Бундеслиги.
"Байер" – "Хоффенхайм" 2:2
Голы: Венделл (пен), 32 - 1:0, Крамарич, 47 - 1:1, Бельараби, 49 - 2:1, Ут, 70 - 2:2
"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бельараби, Бендер, Кор, Арангис, Брандт (Бэйли, 71), Мехмеди (Кисслинг, 77), Фолланд (Рамальо, 77).
"Хоффенхайм": Бауманн, Толян, Хюбнер, Бичакчич, Фогт, Амири (Гриллич, 71), Рупп (Демирбай, 46), Цубер (Кадержабек, 57), Крамарич, Ут, Вагнер.
Предупреждения: Фогт (18), Бельараби (28), Бичакчич (31).
"Штутгарт" – "Майнц" 1:0
Гол: Бадштубер, 53 - 1:0
"Штутгарт": Цилер, Каминьски, Бадштубер, Аого (Циммерманн, 84), Баумгартль, Брекало (Асано, 63), Мангаля, Аколо (Озджан, 72), Гентнер, Павар, Теродде.
"Майнц": Адлер, Белль, Бросински, Донати, Диалло, Фрай (Де Бласис, 81), Латца, Максим (Кодро, 71), Озтуналы (Фишер, 66), Квайсон, Муто.
Предупреждения: Гентнер (13), Мангаля (38), Квайсон (43).
"Аугсбург" – "Боруссия" М 2:2
Голы: Финнбогасон, 1 - 1:0, Закария, 7 - 1:1, Вендт, 30 - 1:2, Кордова, 89 - 2:2
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Гу Чжа Чхоль (Хедира, 76), Байер, Каюби, Шмид (Хеллер, 76), Грегорич (Кордова, 76), Финнбогасон.
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Хофманн, 65), Крамер, Закария (Бенеш, 63), Азар, Раффаэл (Джонсон, 80), Штиндль.
Предупреждения: Байер (18), Закария (37), Вестергор (42), Гауэлеу (45).
"Айнтрахт" – "Вольфсбург" 0:1
Гол: Дидави, 22 - 0:1
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс (Таватха, 78), Чендлер, Фалетт, Фернандес (Хргота, 65), Хасебе, Боатенг, де Гузман (да Кошта, 72), Гачинович, Аллер.
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе (Удуохай, 78), Герхардт, Верхаг, Тиссеран, Арнольд, Гилавоги, Камачо, Дидави (Малли, 72), Димата (Базур, 52), Гомес.
Предупреждения: Чендлер (36), Фернандес (43), Базур (66), Хргота (67). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|5
|Хоффенхайм
|2
|4
|6
|Шальке
|1
|3
|7
|Ганновер 96
|1
|3
|8
|Герта
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вольфсбург
|2
|3
|11
|Фрайбург
|1
|1
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Майнц 05
|2
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0