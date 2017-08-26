"Байер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом", "Вольфсбург" одолел "Айнтрахт" и другие результаты тура

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"Байер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом", "Вольфсбург" одолел "Айнтрахт" и другие результаты тура

Представляем результаты 2-го тура немецкой Бундеслиги.

"Байер" – "Хоффенхайм" 2:2

Голы: Венделл (пен), 32 - 1:0, Крамарич, 47 - 1:1, Бельараби, 49 - 2:1, Ут, 70 - 2:2

"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бельараби, Бендер, Кор, Арангис, Брандт (Бэйли, 71), Мехмеди (Кисслинг, 77), Фолланд (Рамальо, 77).

"Хоффенхайм": Бауманн, Толян, Хюбнер, Бичакчич, Фогт, Амири (Гриллич, 71), Рупп (Демирбай, 46), Цубер (Кадержабек, 57), Крамарич, Ут, Вагнер.

Предупреждения: Фогт (18), Бельараби (28), Бичакчич (31).


"Штутгарт" – "Майнц" 1:0

Гол: Бадштубер, 53 - 1:0

"Штутгарт": Цилер, Каминьски, Бадштубер, Аого (Циммерманн, 84), Баумгартль, Брекало (Асано, 63), Мангаля, Аколо (Озджан, 72), Гентнер, Павар, Теродде.

"Майнц": Адлер, Белль, Бросински, Донати, Диалло, Фрай (Де Бласис, 81), Латца, Максим (Кодро, 71), Озтуналы (Фишер, 66), Квайсон, Муто.

Предупреждения: Гентнер (13), Мангаля (38), Квайсон (43).


"Аугсбург" – "Боруссия" М 2:2

Голы: Финнбогасон, 1 - 1:0, Закария, 7 - 1:1, Вендт, 30 - 1:2, Кордова, 89 - 2:2  

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Гу Чжа Чхоль (Хедира, 76), Байер, Каюби, Шмид (Хеллер, 76), Грегорич (Кордова, 76), Финнбогасон.

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Хофманн, 65), Крамер, Закария (Бенеш, 63), Азар, Раффаэл (Джонсон, 80), Штиндль.

Предупреждения: Байер (18), Закария (37), Вестергор (42), Гауэлеу (45).


"Айнтрахт" – "Вольфсбург" 0:1

Гол: Дидави, 22 - 0:1

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс (Таватха, 78), Чендлер, Фалетт, Фернандес (Хргота, 65), Хасебе, Боатенг, де Гузман (да Кошта, 72), Гачинович, Аллер.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе (Удуохай, 78), Герхардт, Верхаг, Тиссеран, Арнольд, Гилавоги, Камачо, Дидави (Малли, 72), Димата (Базур, 52), Гомес.

Предупреждения: Чендлер (36), Фернандес (43), Базур (66), Хргота (67). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 Гамбург 2 6
4 Боруссия Менхенгладбах 2 4
5 Хоффенхайм 2 4
6 Шальке 1 3
7 Ганновер 96 1 3
8 Герта 2 3
9 Штутгарт 2 3
10 Вольфсбург 2 3
11 Фрайбург 1 1
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Майнц 05 2 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
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