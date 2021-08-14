"Байер" сыграл вничью с "Унионом", "Вольфсбург" переиграл "Бохум" и другие результаты 1-го тура Бундеслиги

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"Байер" сыграл вничью с "Унионом", "Вольфсбург" переиграл "Бохум" и другие результаты 1-го тура БундеслигиФото: твиттер "Байера"

Представляем результаты матчей 1-го тура немецкой Бундеслиги.

"Арминия" - "Фрайбург" 0:0

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон (ван дер Хорн, 77), Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 77), Кунце, Шопф, Притль, Окугава (Хак, 67), Клос (Зерра, 90), Ласм (Крюгер, 77).

"Фрайбург": Флеккен, Гульде (Хайнц, 62), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Грифо (Демирович, 85), Кайтель (Сантамария, 70), Чжон Ву Ен (Шаллаи, 70), Хелер (Хаберер, 85).


"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 0:4

Голы: Бруун Ларсен, 37 - 0:1, Адамян, 78 - 0:2, Рюттер, 87 - 0:3, Руди, 90 - 0:4

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Педерсен, 82), Моравек (Майер, 59), Хан (Калиджури, 64), Йенсен (Грегорич, 64), Дорш, Варгас (Саренрен Базее, 81), Нидерлехнер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Самассеку, 73), Фогт, Пош, Раум (Йон, 52), Руди, Баумгартнер (Рюттер, 74), Штиллер, Крамарич, Даббур (Гачинович, 59), Бруун Ларсен (Адамян, 59).


"Штутгарт" - "Гройтер" 5:1

Голы: Эндо, 30 - 1:0, Клемент, 36 - 2:0, Кемпф, 55 - 3:0, Аль-Гаддиуи, 61 - 4:0, Кемпф, 76 - 5:0, Левелинг, 90 - 5:1

"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Массимо, Каразор (Клемент, 9), Эндо, Ферстер, Климович (Дидави, 65), Аль-Гаддиуи (Санко, 65; Томми, 69).

"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Юнг, Хогма, Бауэр, Иттер, Грин (Файн, 70), Зегуин, Зойферт (Сарпей, 58), Нильсен (Абиама, 59), Хргота (Левелинг, 85).


"Унион Берлин" - "Байер" 1:1

Голы: Авонийи, 7 - 1:0, Диаби, 12 - 1:1

"Унион Берлин": Люте, Триммель (Рюэрсон, 82), Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Беренс, 81), Хедира, Крузе (Тойхерт, 73), Ингвартсен (Озтуналы, 64), Авонийи (Фогльзаммер, 63).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис, Демирбай, Амири (Паулиньо, 76), Паласиос (Баумгартлингер, 89), Шик (Похьянпало, 89), Диаби.


"Вольфсбург" - "Бохум" 1:0

Гол: Вегорст, 22 - 1:0

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Мехмеди, 87), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 70), Шлагер (Гилавоги, 81), Филипп (Герхардт, 81), Баку, Вегорст.

"Бохум": Риманн, Гамбоа (Бокхорн, 78), Ламбропулос (Ганвула, 89), Ляйтш, Данило Соарес, Теше, Лосилла, Реджбечай, Асано (Пантович, 46), Антви-Аджей, Цоллер.

Удаление: Теше (4).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
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