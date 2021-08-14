"Байер" сыграл вничью с "Унионом", "Вольфсбург" переиграл "Бохум" и другие результаты 1-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Байера"
Представляем результаты матчей 1-го тура немецкой Бундеслиги.
"Арминия" - "Фрайбург" 0:0
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон (ван дер Хорн, 77), Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 77), Кунце, Шопф, Притль, Окугава (Хак, 67), Клос (Зерра, 90), Ласм (Крюгер, 77).
"Фрайбург": Флеккен, Гульде (Хайнц, 62), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Грифо (Демирович, 85), Кайтель (Сантамария, 70), Чжон Ву Ен (Шаллаи, 70), Хелер (Хаберер, 85).
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 0:4
Голы: Бруун Ларсен, 37 - 0:1, Адамян, 78 - 0:2, Рюттер, 87 - 0:3, Руди, 90 - 0:4
"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Педерсен, 82), Моравек (Майер, 59), Хан (Калиджури, 64), Йенсен (Грегорич, 64), Дорш, Варгас (Саренрен Базее, 81), Нидерлехнер.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Самассеку, 73), Фогт, Пош, Раум (Йон, 52), Руди, Баумгартнер (Рюттер, 74), Штиллер, Крамарич, Даббур (Гачинович, 59), Бруун Ларсен (Адамян, 59).
"Штутгарт" - "Гройтер" 5:1
Голы: Эндо, 30 - 1:0, Клемент, 36 - 2:0, Кемпф, 55 - 3:0, Аль-Гаддиуи, 61 - 4:0, Кемпф, 76 - 5:0, Левелинг, 90 - 5:1
"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Массимо, Каразор (Клемент, 9), Эндо, Ферстер, Климович (Дидави, 65), Аль-Гаддиуи (Санко, 65; Томми, 69).
"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Юнг, Хогма, Бауэр, Иттер, Грин (Файн, 70), Зегуин, Зойферт (Сарпей, 58), Нильсен (Абиама, 59), Хргота (Левелинг, 85).
"Унион Берлин" - "Байер" 1:1
Голы: Авонийи, 7 - 1:0, Диаби, 12 - 1:1
"Унион Берлин": Люте, Триммель (Рюэрсон, 82), Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Беренс, 81), Хедира, Крузе (Тойхерт, 73), Ингвартсен (Озтуналы, 64), Авонийи (Фогльзаммер, 63).
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис, Демирбай, Амири (Паулиньо, 76), Паласиос (Баумгартлингер, 89), Шик (Похьянпало, 89), Диаби.
"Вольфсбург" - "Бохум" 1:0
Гол: Вегорст, 22 - 1:0
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Мехмеди, 87), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 70), Шлагер (Гилавоги, 81), Филипп (Герхардт, 81), Баку, Вегорст.
"Бохум": Риманн, Гамбоа (Бокхорн, 78), Ламбропулос (Ганвула, 89), Ляйтш, Данило Соарес, Теше, Лосилла, Реджбечай, Асано (Пантович, 46), Антви-Аджей, Цоллер.
Удаление: Теше (4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20