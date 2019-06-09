"Байер" требует у "Челси" 90 миллионов евро за Бэйли
"Челси" проявляет интерес к ямайскому полузащитнику "Байера" Леону Бэйли, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, лондонский клуб начал переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно. "Байер" оценивает игрока в 90 миллионов евро. "Челси" рассматривает кандидатуру Бэйли в качестве замены в перспективе одному из возрастных вингеров Виллиану или Педро.
Впрочем, помешать переходу может трансферный бан "Челси", который наложила на клуб ФИФА.
В минувшем сезоне 21-летний Бэйли провел за "Байер" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|38
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|2
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|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
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|14
|Борнмут
|38
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|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
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|Фулхэм
|38
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