"Байер" требует у "Челси" 90 миллионов евро за Бэйли

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"Байер" требует у "Челси" 90 миллионов евро за Бэйли
"Челси" проявляет интерес к ямайскому полузащитнику "Байера" Леону Бэйли, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб начал переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно. "Байер" оценивает игрока в 90 миллионов евро. "Челси" рассматривает кандидатуру Бэйли в качестве замены в перспективе одному из возрастных вингеров Виллиану или Педро.

Впрочем, помешать переходу может трансферный бан "Челси", который наложила на клуб ФИФА. 

В минувшем сезоне 21-летний Бэйли провел за "Байер" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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