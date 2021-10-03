"Байер" уничтожил "Арминию" и догнал "Баварию" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде разгромил "Арминию" со счетом 4:0.
Победу клубу из Леверкузена принесли дубль Патрика Шика, голы Муссы Диаби и Керема Демирбая.
"Байер", набрав 16 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, но от лидирующей "Баварии" отстает только по разнице мячей. "Арминия" с 4 очками осталась на 16-й позиции.
"Арминия" – "Байер" - 0:4 (0:2)
Голы: Диаби, 18 - 0:1, Шик, 24 - 0:2, Шик, 57 - 0:3, Демирбай, 90 - 0:4
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Чиборра (де Медина, 77), Виммер (Крюгер, 62), Окугава, Притль, Шопф (Кунце, 62), Хак (Фернандеш, 77), Клос (Ласм, 77).
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Синкгравен, 64), Арангис (Амири, 75), Демирбай, Адли, Виртц (Бельараби, 75), Шик (Аларио, 75), Диаби (Паулиньо, 64).
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|Команда
|М
|О
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|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20