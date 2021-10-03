"Байер" уничтожил "Арминию" и догнал "Баварию" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде разгромил "Арминию" со счетом 4:0.

Победу клубу из Леверкузена принесли дубль Патрика Шика, голы Муссы Диаби и Керема Демирбая.

"Байер", набрав 16 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, но от лидирующей "Баварии" отстает только по разнице мячей. "Арминия" с 4 очками осталась на 16-й позиции.

"Арминия" – "Байер" - 0:4 (0:2)

Голы: Диаби, 18 - 0:1, Шик, 24 - 0:2, Шик, 57 - 0:3, Демирбай, 90 - 0:4

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Чиборра (де Медина, 77), Виммер (Крюгер, 62), Окугава, Притль, Шопф (Кунце, 62), Хак (Фернандеш, 77), Клос (Ласм, 77).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Синкгравен, 64), Арангис (Амири, 75), Демирбай, Адли, Виртц (Бельараби, 75), Шик (Аларио, 75), Диаби (Паулиньо, 64).

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