"Байер" уничтожил "Боруссию" Мх в Кубке Германии, "РБ Лейпциг" победил "Хоффенхайм"
Завершились еще два матча 1/16 финала Кубка Германии. "Байер" на выезде разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", благодаря дублю Бельараби, а также голам Брандта, Едвая и Фолланда. В другой встрече "РБ Лейпциг" добился победы над "Хоффенхаймом", два мяча забил Вернер.
"Боруссия" Менхенгладбах – "Байер" - 0:5 (0:2)
Голы: Брандт, 5 - 0:1, Едвай, 45 - 0:2, Бельараби, 67 - 0:3, Бельараби, 74 - 0:4, Фолланд, 80 - 0:5
"Боруссия" Мх: Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн (Закария, 75), Крамер, Азар, Нойхаус (Кюизанс, 63), Херрманн (Траоре, 46), Штиндль.
"Байер": Градецки, Бендер, Драгович (Едвай, 15), Венделл (Кор, 76), Та, Бельараби (Бэйли, 79), Хавертц, Брандт, Бендер, Вайзер, Фолланд.
"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)
Голы: Вернер, 48 - 1:0, Вернер, 56 - 2:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Кампль (Лаймер, 79), Ильзанкер, Забитцер, Демме, Поульсен, Огюстен (Вернер, 46).
"Хоффенхайм": Кобель, Адамс, Фогт, Бичакчич (Грифо, 67), Шульц, Демирбай, Битенкур (Нелсон, 57), Бренет, Крамарич, Бельфодиль, Салаи (Жоэлинтон, 36).
Не пропустите: "Боруссия" Дортмунд, "Шальке" и "Вердер" добились успеха в Кубке Германии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Похороны владельца "Лестера" начнутся в Бангкоке 3 ноября
-
"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России
-
Тбилиси, Харьков и Минск могут принять финалы еврокубков в 2021 году
-
2
Зидан обратился в видео к болельщикам "Ювентуса"
-
1
Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал в СИЗО
-
"Ньюкасл" продлил контракт с капитаном команды
-
Деян Ловрен причислил себя к лучшим защитникам мира
-
Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
-
Директор "Реала" отверг обвинения в проявлении неуважения к Лопетеги
-
Пименов дал совет "Спартаку" по поводу приглашения тренера
-
Лэмпард поблагодарил болельщиков "Челси" за тёплый приём
-
Игрок "Реал Сосьедада" перенёс сердечный приступ
-
СМИ узнали детали контракта Беппе Маротты с "Интером"
-
"Зенит" поборется за трансферную цель "Милана"
-
4
"Реал" предложил "Ювентусу" громкий обмен игроками
-
1
Девушка дня: Каролина Бояр - длинноногая красавица, работающая футбольным арбитром
-
Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию "Барселоны" купить нового центрфорварда
-
Стал известен бюджет ПСЖ на зимние трансферы
-
"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России
-
Впервые за 72 года "Милан" пропустил в 16 матчах Серии А подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|21
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|19
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|17
|4
|Вердер Бремен
|9
|17
|5
|РБ Лейпциг
|9
|16
|6
|Герта
|9
|16
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Хоффенхайм
|9
|13
|9
|Аугсбург
|9
|12
|10
|Вольфсбург
|9
|12
|11
|Фрайбург
|9
|12
|12
|Байер Леверкузен
|9
|11
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|ФК Нюрнберг
|9
|9
|15
|Шальке
|9
|7
|16
|Ганновер 96
|9
|6
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|5
|18
|Штутгарт
|9
|5