"Байер" уничтожил "Боруссию" Мх в Кубке Германии, "РБ Лейпциг" победил "Хоффенхайм"

Завершились еще два матча 1/16 финала Кубка Германии. "Байер" на выезде разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", благодаря дублю Бельараби, а также голам Брандта, Едвая и Фолланда. В другой встрече "РБ Лейпциг" добился победы над "Хоффенхаймом", два мяча забил Вернер.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Байер" - 0:5 (0:2)

Голы: Брандт, 5 - 0:1, Едвай, 45 - 0:2, Бельараби, 67 - 0:3, Бельараби, 74 - 0:4, Фолланд, 80 - 0:5

"Боруссия" Мх: Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн (Закария, 75), Крамер, Азар, Нойхаус (Кюизанс, 63), Херрманн (Траоре, 46), Штиндль.

"Байер": Градецки, Бендер, Драгович (Едвай, 15), Венделл (Кор, 76), Та, Бельараби (Бэйли, 79), Хавертц, Брандт, Бендер, Вайзер, Фолланд.

"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)

Голы: Вернер, 48 - 1:0, Вернер, 56 - 2:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Кампль (Лаймер, 79), Ильзанкер, Забитцер, Демме, Поульсен, Огюстен (Вернер, 46).

"Хоффенхайм": Кобель, Адамс, Фогт, Бичакчич (Грифо, 67), Шульц, Демирбай, Битенкур (Нелсон, 57), Бренет, Крамарич, Бельфодиль, Салаи (Жоэлинтон, 36).

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