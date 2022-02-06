"Байер" уничтожил дортмундскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

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"Байер" уничтожил дортмундскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде разгромил дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:2.

Победу гостям принесли голы Флориана Виртца, Роберта Андриха, Джонатана Та и Муссы Диаби, а также автогол Мануэля Аканджи. За "Боруссию" отличился Штеффен Тиггес, а также Джереми Фримпонг забил в свои ворота.

"Байер", набрав 38 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 43 очками по-прежнему находится на второй позиции.

"Боруссия" Д – "Байер" - 2:5 (1:3)
Голы: Аканджи, 10 (автогол) - 0:1, Фримпонг, 16 (автогол) - 1:1, Виртц, 20 - 1:2, Андрих, 28 - 1:3, Та, 53 - 1:4, Диаби, 87 - 1:5, Тиггес, 89 - 2:5

"Боруссия" Д: Кобель, Менье (Вольф, 46), Аканджи, Загаду, Геррейру, Брандт, Дауд, Беллингем, Азар (Рейна, 61), Ройс (Тиггес, 85), Мален (Мукоко, 79).

"Байер": Грилль, Фримпонг (Фосу-Менса, 88), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Андрих, Бельараби (Коссуну, 68), Шик (Аларио, 81), Диаби (Адли, 89), Виртц (Арангис, 81). 

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