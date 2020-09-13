"Байер" уничтожил соперника в Кубке Германии

В матче 1-го раунда Кубка Германии леверкузенский "Байер" уничтожил "Айнтрахт" из Нордерштедта со счетом 7:0. Также семь голов забил "Хольштайн" в матче с "Рилазинген-Арлен".

"Айнтрахт" Нордерштедт – "Байер" Леверкузен - 0:7 (0:6)

Голы: Бендер, 4 - 0:1, Амири, 10 - 0:2, Аларио, 12 - 0:3, Виртц, 21 - 0:4, Арангис, 30 - 0:5, Амири, 31 - 0:6, Шик, 77 - 0:7

"Байер": Градецки, Синкгравен, Бендер, Тапсоба, Бендер (Драгович, 73), Виртц, Арангис (Баумгартлингер, 72), Бельараби (Паласиос, 73), Демирбай, Амири (Диаби, 46), Аларио (Шик, 46).

"Рилазинген-Арлен" - "Хольштайн" - 1:7 (1:5)

Голы: Нидерманн, 3 - 1:0, Валь, 15 - 1:1, Зерра, 18 - 1:2, Ли Джэ Сон, 22 - 1:3,

Ли Джэ Сон, 24 - 1:4, Фин Бартельс, 29 - 1:5, Резе, 63 - 1:6, Дем, 86 - 1:7

"Виденбрюк" – "Падерборн" - 0:5 (0:3)

Голы: Михель, 24 - 0:1, Србены, 32 - 0:2, Србены, 45 - 0:3, Србены, 58 - 0:4, Фюрлих, 83 - 0:5

"Ганза" – "Штутгарт" - 0:1 (0:1)

Гол: Вамангитука, 42 - 0:1

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