"Байер" уничтожил соперника в Кубке Германии
В матче 1-го раунда Кубка Германии леверкузенский "Байер" уничтожил "Айнтрахт" из Нордерштедта со счетом 7:0. Также семь голов забил "Хольштайн" в матче с "Рилазинген-Арлен".
"Айнтрахт" Нордерштедт – "Байер" Леверкузен - 0:7 (0:6)
Голы: Бендер, 4 - 0:1, Амири, 10 - 0:2, Аларио, 12 - 0:3, Виртц, 21 - 0:4, Арангис, 30 - 0:5, Амири, 31 - 0:6, Шик, 77 - 0:7
"Байер": Градецки, Синкгравен, Бендер, Тапсоба, Бендер (Драгович, 73), Виртц, Арангис (Баумгартлингер, 72), Бельараби (Паласиос, 73), Демирбай, Амири (Диаби, 46), Аларио (Шик, 46).
"Рилазинген-Арлен" - "Хольштайн" - 1:7 (1:5)
Голы: Нидерманн, 3 - 1:0, Валь, 15 - 1:1, Зерра, 18 - 1:2, Ли Джэ Сон, 22 - 1:3,
Ли Джэ Сон, 24 - 1:4, Фин Бартельс, 29 - 1:5, Резе, 63 - 1:6, Дем, 86 - 1:7
"Виденбрюк" – "Падерборн" - 0:5 (0:3)
Голы: Михель, 24 - 0:1, Србены, 32 - 0:2, Србены, 45 - 0:3, Србены, 58 - 0:4, Фюрлих, 83 - 0:5
"Ганза" – "Штутгарт" - 0:1 (0:1)
Гол: Вамангитука, 42 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20