"Байер" уничтожил "Вердер" в матче Бундеслиги
В матче девятого тура чемпионата Германии "Байер" на выезде разгромил "Вердер" со счетом 6:2. Дублем в этой встрече отметился Кай Хавертц, еще по голу забили Кевин Фолланд, Юлиан Брандт, Юя Окасо и Карим Бельараби. У хозяев отличились Клаудио Писарро и Александар Драгович.
Благодаря этой победе "Байер", набрав 11 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вердер" остался на четвертой позиции, имея в активе 17 очков.
"Вердер" – "Байер" - 2:6 (0:3)
Голы: Фолланд, 8 - 0:1, Брандт, 38 - 0:2, Бельараби, 45 - 0:3, Писарро, 60 - 1:3, Осако, 62 - 2:4, Хавертц, 67 - 2:4, Драгович, 72 - 2:5, Хавертц, 77 - 2:6
"Вердер": Павленка, Велькович, Фридль (Писарро, 46), Аугустинссон, Лангкамп, Классен, Эггештайн, Шахин (Рашица, 70), Гебре Селассие, Осако (Мевальд, 79), Крузе.
"Байер": Градецки, Бендер, Та, Венделл, Драгович, Хавертц (Аларио, 81), Бендер (Кор, 59), Брандт, Бельараби (Бэйли, 52), Вайзер, Фолланд.
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|Фортуна Дюссельдорф
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