"Байер" уничтожил "Вердер" в матче Бундеслиги
В матче 26-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде разгромил бременский "Вердер" со счетом 4:1. Победу гостям принесли дубль Кая Хаверца, а также голы Митчелла Вайзера и Керема Демирбая. У "музыкантов" отличился Теодор Гебре Селассие.
"Байер" остался на пятом месте в Бундеслиге, но его отставание от зоны Лиги Чемпионов сократилось до одного очка. "Вердер" по-прежнему находится в зоне вылета на 17-й позиции.
"Вердер" – "Байер" - 1:4 (1:2)
Голы: Хаверц, 28 - 0:1, Гебре Селассие, 30 - 1:1, Хаверц, 33 - 1:2, Вайзер, 61 - 1:3, Демирбай, 78 - 1:4
"Байер": Градецки, Тапсоба, Бендер, Синкгравен, Вайзер, Демирбай, Амири (Баумгартлингер, 71), Хавертц (Аларио, 85), Виртц (Бельараби, 61), Диаби (Бэйли, 62), Арангис (Паулиньо, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
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|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17