"Байер" уничтожил "Вердер" в матче Бундеслиги

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"Байер" уничтожил "Вердер" в матче Бундеслиги

В матче 26-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде разгромил бременский "Вердер" со счетом 4:1. Победу гостям принесли дубль Кая Хаверца, а также голы Митчелла Вайзера и Керема Демирбая. У "музыкантов" отличился Теодор Гебре Селассие.

"Байер" остался на пятом месте в Бундеслиге, но его отставание от зоны Лиги Чемпионов сократилось до одного очка. "Вердер" по-прежнему находится в зоне вылета на 17-й позиции.

"Вердер" – "Байер" - 1:4 (1:2)
Голы: Хаверц, 28 - 0:1, Гебре Селассие, 30 - 1:1, Хаверц, 33 - 1:2, Вайзер, 61 - 1:3, Демирбай, 78 - 1:4

"Байер": Градецки, Тапсоба, Бендер, Синкгравен, Вайзер, Демирбай, Амири (Баумгартлингер, 71), Хавертц (Аларио, 85), Виртц (Бельараби, 61), Диаби (Бэйли, 62), Арангис (Паулиньо, 85).

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