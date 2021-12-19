"Байер" уступил "Фрайбургу" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Фрайбурга"
В рамках 17-го тура РПЛ "Байер" проиграл "Фрайбургу".
Благодаря победе "Фрайбург" сместил "Байер" с третьего места в чемпионате.
"Фрайбург" - "Байер" 2:1
Голы: Грифо (пен), 33 - 1:0, Арангис, 45 - 1:1, Шаде, 84 - 2:1
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Хаберер (Эггештайн, 80), Грифо (Демирович, 80), Шаллаи (Шаде, 56), Чжон Ву Ен (Шлоттербек, 90), Хелер.
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Синкгравен (Баккер, 87), Арангис (Паласиос, 80), Демирбай (Сертдемир, 87), Андрих, Адли (Паулиньо, 76), Виртц, Шик (Аларио, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20