"Байер" уступил "Фрайбургу" в Бундеслиге

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"Байер" уступил "Фрайбургу" в БундеслигеФото: твиттер "Фрайбурга"

В рамках 17-го тура РПЛ "Байер" проиграл "Фрайбургу".

Благодаря победе "Фрайбург" сместил "Байер" с третьего места в чемпионате.

"Фрайбург" - "Байер" 2:1

Голы: Грифо (пен), 33 - 1:0, Арангис, 45 - 1:1, Шаде, 84 - 2:1

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Хаберер (Эггештайн, 80), Грифо (Демирович, 80), Шаллаи (Шаде, 56), Чжон Ву Ен (Шлоттербек, 90), Хелер.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Синкгравен (Баккер, 87), Арангис (Паласиос, 80), Демирбай (Сертдемир, 87), Андрих, Адли (Паулиньо, 76), Виртц, Шик (Аларио, 75).  

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