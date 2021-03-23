"Байер" уволил главного тренера Петера Боша

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"Байер" уволил главного тренера Петера Боша

Фото твиттер "Байера"

Леверкузенский "Байер" на своём официальном сайте объявил об уходе Петера Боша с поста главного тренера.

Руководство клуба решило отправить в отставку 57-летнего голландца в связи с последними результатами команды.

В последних 18 матчах "фармацевты" одержали только 4 победы при 3 ничьих и 11 поражениях.

"Байер" вылетел из Кубка Германии и Лиги Европы, а в Бундеслиге опустился на шестое место.

Бош возглавлял команду с декабря 2018 года. Его сменил тренер юношеской сборной Германии Ханнес Вольф. Контракт с ним подписан до конца текущего сезона.

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