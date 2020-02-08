"Байер" в драматичном матче переиграл дортмундскую "Боруссию"
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" в сверхрезультативном матче обыграл дортмундскую "Боруссию".
Благодаря победе "Байер" поднялся на пятое место, а "Боруссия" осталась на третьем.
"Байер" - "Боруссия Д" 4:3
Голы: Фолланд, 20 - 1:0, Хуммельс, 22 - 1:1, Джан, 33 - 1:2, Фолланд, 43 - 2:2, Геррейру, 64 - 2:3, Бэйли, 81 - 3:3, Бендер, 82 - 4:3
"Байер": Градецки, Тапсоба, Синкгравен, Та, Бендер, Амири (Драгович, 89), Бендер, Хавертц, Бельараби (Вайзер, 46), Диаби (Бэйли, 71), Фолланд.
"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Аканджи (Азар, 86), Хуммельс, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо, Джан (Гетце, 87), Брандт (Рейна, 46), Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16