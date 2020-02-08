"Байер" в драматичном матче переиграл дортмундскую "Боруссию"

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"Байер" в драматичном матче переиграл дортмундскую "Боруссию"

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" в сверхрезультативном матче обыграл дортмундскую "Боруссию".

Благодаря победе "Байер" поднялся на пятое место, а "Боруссия" осталась на третьем.

"Байер" - "Боруссия Д" 4:3

Голы: Фолланд, 20 - 1:0, Хуммельс, 22 - 1:1, Джан, 33 - 1:2, Фолланд, 43 - 2:2, Геррейру, 64 - 2:3, Бэйли, 81 - 3:3, Бендер, 82 - 4:3

"Байер": Градецки, Тапсоба, Синкгравен, Та, Бендер, Амири (Драгович, 89), Бендер, Хавертц, Бельараби (Вайзер, 46), Диаби (Бэйли, 71), Фолланд.

"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Аканджи (Азар, 86), Хуммельс, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо, Джан (Гетце, 87), Брандт (Рейна, 46), Холанд.  

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