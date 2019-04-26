"Байер" в гостевом матче разгромил "Аугсбург"

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"Байер" в гостевом матче разгромил "Аугсбург"

"Байер" на выезде разгромил "Аугсбург" в матче 31-го тура Бундеслиги. 

В составе гостей голами отличились Кевин Фолланд, Кай Хаверц, Жонатан Та и Юлиан Брандт. У "Аугсбурга" единственный гол забил Кевин Дансо.

"Аугсбург" - "Байер" - 1:4 (1:1)

Голы: Дансо, 12 - 1:0, Фолланд, 15 - 1:1, Хаверц, 48 - 1:2, Та, 60 - 1:3, Брандт, 88 - 1:4.

"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Гауэлеув, Макс (Тайгль, 81), Дансо (Ку Джа Чхоль, 60), Байер, Шмид, Грегорич, Хедира, Хан, Рихтер (Шибер, 71).

"Байер": Храдецки, С.Бендер (Драгович, 46), Вайзер (Л.Бендер, 89), Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Аларио (Кор, 85).

"Байер" с 51 баллом расположился на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Германии. "Аугсбург" с 31 очком занимает 14 позицию.

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