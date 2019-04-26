"Байер" в гостевом матче разгромил "Аугсбург"
"Байер" на выезде разгромил "Аугсбург" в матче 31-го тура Бундеслиги.
В составе гостей голами отличились Кевин Фолланд, Кай Хаверц, Жонатан Та и Юлиан Брандт. У "Аугсбурга" единственный гол забил Кевин Дансо.
"Аугсбург" - "Байер" - 1:4 (1:1)
Голы: Дансо, 12 - 1:0, Фолланд, 15 - 1:1, Хаверц, 48 - 1:2, Та, 60 - 1:3, Брандт, 88 - 1:4.
"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Гауэлеув, Макс (Тайгль, 81), Дансо (Ку Джа Чхоль, 60), Байер, Шмид, Грегорич, Хедира, Хан, Рихтер (Шибер, 71).
"Байер": Храдецки, С.Бендер (Драгович, 46), Вайзер (Л.Бендер, 89), Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Аларио (Кор, 85).
"Байер" с 51 баллом расположился на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Германии. "Аугсбург" с 31 очком занимает 14 позицию.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" набрал рекордное количество очков за сезон в АПЛ
-
Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба
-
"Зенит" оштрафовали на 10 тысяч из-за вандализма
-
Салах и Мане помогли "Ливерпулю" разгромить "Хаддерсфилд"
-
"Лион" в гостевом матче обыграл "Бордо"
-
"Барселона" обнародовала заявку на матч 35-го тура Ла Лиги с "Леванте"
-
"Байер" в гостевом матче разгромил "Аугсбург"
-
"Мец" вернулся в Лигу 1
-
Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ
-
Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ
-
Неймар: "Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион"
-
Уткин: "У Кононова в "Спартаке" получиться не могло"
-
"Торпедо" представило концепцию нового стадиона
-
Канте может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы
-
ПСЖ обжалует наказание Неймара
-
Тухель: "Я - тренер Неймара, а не его отец, полицейский или детектив"
-
Канделаки прокомментировала уход Измайлова из "Спартака"
-
Почеттино: "То, что у "Аякса" больше времени на отдых, - нечестно"
-
"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов
-
"Ювентус" может купить игрока "Атлетико" за 25 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15