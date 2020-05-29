"Байер" в гостях минимально обыграл "Фрайбург" в Бундеслиге

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"Байер" в гостях минимально обыграл "Фрайбург" в Бундеслиге

"Байер" в домашнем матче 29-го тура Бундеслиги обыграл "Фрайбург".

Победный гол забил Кай Хаверц, получивший травму в этой встрече.

"Фрайбург" - "Байер" - 0:1 (0:0)

Гол: Хаверц, 54 - 0:1

"Фрайбург": Шволов, Кюблер (Гульде, 66), Кох (Франтц, 75), Линхарт, Гюнтер, Грифо (Квон Чхан Хун, 75), Хефлер, Шаллаи (Шмид, 66), Хайнц, Хелер (Вальдшмидт, 75), Петерсен.

"Байер": Градецки, Та, Драгович, Бендер, Синкгравен (Аларио, 62), Хавертц (Диаби, 66), Амири, Виртц (Паулиньо, 85), Баумгартлингер, Бэйли (Тапсоба, 85), Арангис.

После 29 туров "Байер" набрал 56 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У "Фрайбурга" 38 очков и восьмое место.

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