"Байер" в гостях выиграл у "Штутгарта"

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на выезде взял верх над "Штутгартом".

"Штутгарт" – "Байер" - 0:2

Голы: Хавертц, 20 - 0:1, Бендер, 80 - 0:2.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Каминьски (Аколо, 68), Инсуа, Баумгартль, Гентнер (Мангаля, 73), Аскасибар, Озджан (Асано, 85), Павар, Донис, Теродде.

"Байер": Лено, Бендер, Та, Рецос (Баумгартлингер, 46), Хавертц, Кор, Брандт (Бельараби, 72), Бендер, Бэйли, Фолланд, Мехмеди (Хенрихс, 61).

Не пропустите: Лам стал почётным капитаном сборной Германии. | http://soccernews.ru