"Байер" в гостях выиграл у "Штутгарта"

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"Байер" в гостях выиграл у "Штутгарта"

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на выезде взял верх над "Штутгартом".

"Штутгарт" – "Байер" - 0:2

Голы: Хавертц, 20 - 0:1, Бендер, 80 - 0:2.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Каминьски (Аколо, 68), Инсуа, Баумгартль, Гентнер (Мангаля, 73), Аскасибар, Озджан (Асано, 85), Павар, Донис, Теродде.

"Байер": Лено, Бендер, Та, Рецос (Баумгартлингер, 46), Хавертц, Кор, Брандт (Бельараби, 72), Бендер, Бэйли, Фолланд, Мехмеди (Хенрихс, 61).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 14 25
4 Байер Леверкузен 15 24
5 Боруссия Менхенгладбах 14 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
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