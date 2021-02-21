"Байер" в концовке матча вырвал ничью у "Аугсбурга"
Завершился матч 22 тура немецкой Бундеслиги между "Аугсбургом" и "Байером". Встреча завершилась ничьей 1:1, причем спастись гостям удалось под самый занавес матча. За несколько секунд до финального свистка, защитник "аспириновых" Тапсоба смог сравнять счет. Ничейный результат позволил "Байеру" остаться на 5 строчке в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Хозяева расположились на 13 месте, набрав 23 балла.
"Аугсбург" - "Байер" 1:1 (1:0)
Голы: Нидерлехнер, 5 - 1:0, Тапсоба, 90+5 - 1:1
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 72), Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Калиджури (Оксфорд, 79), Хедира, Штробль, Бенеш (Моравек, 73), Варгас (Хан, 66), Нидерлехнер (Рихтер, 79).
"Байер": Ломб, Фосу-Менса, Бендер (Грэй, 74), Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай, Виртц (Аларио, 59), Шик, Бэйли (Фримпонг, 59), Диаби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20