"Байер" в концовке матча вырвал ничью у "Аугсбурга"

Завершился матч 22 тура немецкой Бундеслиги между "Аугсбургом" и "Байером". Встреча завершилась ничьей 1:1, причем спастись гостям удалось под самый занавес матча. За несколько секунд до финального свистка, защитник "аспириновых" Тапсоба смог сравнять счет. Ничейный результат позволил "Байеру" остаться на 5 строчке в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Хозяева расположились на 13 месте, набрав 23 балла.

"Аугсбург" - "Байер" 1:1 (1:0)

Голы: Нидерлехнер, 5 - 1:0, Тапсоба, 90+5 - 1:1

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 72), Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Калиджури (Оксфорд, 79), Хедира, Штробль, Бенеш (Моравек, 73), Варгас (Хан, 66), Нидерлехнер (Рихтер, 79).