"Байер" в меньшинстве победил "Айнтрахт" и прошел в 1/8 Кубка Германии
В рамках 1/16 Кубка Германии в Леверкузене встречались "Байер" и "Айнтрахт" из Франкфурта. Хозяева смогли одержать волевую победу и, не смотря на удаление, добиться итогового счета 4:1.
"Байер" - "Айнтрахт" Франкфурт 4:1 (1:1)
Голы: Юнес, 6 - 0:1, Аларио, 27 (пенальти) - 1:1, Тапсоба, 49 - 2:1, Диаби, 67 - 3:1, Диаби, 87 - 4:1
Удаление: Та, 73
"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер (Едвай, 89), Тапсоба, Баумгартлингер, Демирбай, Бэйли, Амири (Арангис, 81), Диаби, Аларио (Драгович, 76).
"Айнтрахт" Франкфурт: Трапп, Тута (Чендлер, 79), Ндика, Хинтереггер, Дурм (Туре, 70), Роде, Ильзанкер, Камада (Хрустич, 70), Баркок (Кор, 70), Юнес (Цубер, 29), Андре Силва.
Читайте также: "Реал" может отправить Йовича в аренду в "Айнтрахт" | http://soccernews.ru
главное
-
Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы
-
Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо
-
Первый шанс Почеттино на трофей, полуфиналы Суперкубка Испании и чемпионский рывок "Атлетико": 4 матча, которые стоит посмотреть в ближайшие дни
-
Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами
-
Александр Самедов вернулся в "Локомотив"
Лента новостей
-
"Эвертон" на выезде победил "Вулверхэмптон"
-
Французская Лига 1 представила зимнюю версию мяча
-
В "Лорьяне" семь новых случаев коронавируса
-
"Байер" в меньшинстве победил "Айнтрахт" и прошел в 1/8 Кубка Германии
-
Резиуан Мирзов рассказал почему показал ромбик после гола в ворота ЦСКА
-
Френки де Йонг высказался о прогрессе "Барселоны"
-
"Арсенал" проявляет интерес к хавбеку "Шахтера" Соломону
-
Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков
-
"Реал" может отправить Йовича в аренду в "Айнтрахт"
-
"Шеффилд" одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ
-
Стоимость составов "Ливерпуля" и "Ман Сити" выше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятых
-
Рональд Куман высказался о предстоящем матче 1/2 Суперкубка
-
На "Матч ТВ" попали под запрет слова "асист", "ок", "коуч", "корнер" и другие
-
"Бавария" предлагает контракт защитнику "Рединга" Ричардсу
-
"Чесли" и "Арсенал" поборются за форварда турецкой молодежки
-
Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы
-
Хендрикс успешно прошел медобследование перед трансфером в "Спартак". Игрок дал комментарий
-
Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо
-
Широков продал бутсы, в которых избил судью
-
Серхио Рамос забил эффектный гол в ворота Лунина