"Байер" в меньшинстве победил "Айнтрахт" и прошел в 1/8 Кубка Германии

В рамках 1/16 Кубка Германии в Леверкузене встречались "Байер" и "Айнтрахт" из Франкфурта. Хозяева смогли одержать волевую победу и, не смотря на удаление, добиться итогового счета 4:1.

"Байер" - "Айнтрахт" Франкфурт 4:1 (1:1)

Голы: Юнес, 6 - 0:1, Аларио, 27 (пенальти) - 1:1, Тапсоба, 49 - 2:1, Диаби, 67 - 3:1, Диаби, 87 - 4:1

Удаление: Та, 73

"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер (Едвай, 89), Тапсоба, Баумгартлингер, Демирбай, Бэйли, Амири (Арангис, 81), Диаби, Аларио (Драгович, 76).