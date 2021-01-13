"Байер" в меньшинстве победил "Айнтрахт" и прошел в 1/8 Кубка Германии

Теги байер леверкузенайнтрахт франкфурт

"Байер" в меньшинстве победил "Айнтрахт" и прошел в 1/8 Кубка ГерманииВ рамках 1/16 Кубка Германии в Леверкузене встречались "Байер" и "Айнтрахт" из Франкфурта. Хозяева смогли одержать волевую победу и, не смотря на удаление, добиться итогового счета 4:1.

"Байер" - "Айнтрахт" Франкфурт 4:1 (1:1)

Голы: Юнес, 6 - 0:1, Аларио, 27 (пенальти) - 1:1, Тапсоба, 49 - 2:1, Диаби, 67 - 3:1, Диаби, 87 - 4:1
Удаление: Та, 73

"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер (Едвай, 89), Тапсоба, Баумгартлингер, Демирбай, Бэйли, Амири (Арангис, 81), Диаби, Аларио (Драгович, 76).

"Айнтрахт" Франкфурт: Трапп, Тута (Чендлер, 79), Ндика, Хинтереггер, Дурм (Туре, 70), Роде, Ильзанкер, Камада (Хрустич, 70), Баркок (Кор, 70), Юнес (Цубер, 29), Андре Силва.

Читайте также: "Реал" может отправить Йовича в аренду в "Айнтрахт" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков

Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов