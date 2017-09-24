"Байер" в родных стенах громит "Гамбург"

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своём поле одержал разгромную победу над "Гамбургом" со счётом 3:0.

"Байер" – "Гамбург" - 3:0

Голы: Фолланд, 20 - 1:0, Аларио, 23 - 2:0, Фолланд, 83 - 3:0.

"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бендер, Арангис (Кор, 84), Баумгартлингер, Бэйли, Аларио (Похьянпало, 86), Фолланд, Мехмеди (Брандт, 68).

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Маврай, Уолас (Вальдшмидт, 46), Юнг, Салихович (Джатта, 46), Холтби, Хан (Ито, 82), Вуд.

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