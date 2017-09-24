"Байер" в родных стенах громит "Гамбург"

Теги байер леверкузенгамбург

"Байер" в родных стенах громит "Гамбург"

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своём поле одержал разгромную победу над "Гамбургом" со счётом 3:0.

"Байер" – "Гамбург" - 3:0

Голы: Фолланд, 20 - 1:0, Аларио, 23 - 2:0, Фолланд, 83 - 3:0.

"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бендер, Арангис (Кор, 84), Баумгартлингер, Бэйли, Аларио (Похьянпало, 86), Фолланд, Мехмеди (Брандт, 68).

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Маврай, Уолас (Вальдшмидт, 46), Юнг, Салихович (Джатта, 46), Холтби, Хан (Ито, 82), Вуд.

Не пропустите: "Ганновер" и "Кельн" победителя не определили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс"

Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 6 16
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 6 12
5 Аугсбург 6 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 6 9
8 Герта 6 8
9 Боруссия Менхенгладбах 6 8
10 Байер Леверкузен 6 7
11 Айнтрахт Франкфурт 6 7
12 Штутгарт 6 7
13 Вольфсбург 6 6
14 Майнц 05 6 6
15 Гамбург 6 6
16 Фрайбург 6 4
17 Вердер Бремен 6 3
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов