"Байер" в сверхрезультативном матче обыграл гладбахскую "Боруссию"

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"Байер" в сверхрезультативном матче обыграл гладбахскую "Боруссию"

В матче 7-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 4:3. Победу "аптекарям" принесли дубль Лукас Аларио, а также голы Леона Бэйли и Юлиана Баумгартлингера. У гостей дважды отличился Ларс Штиндль, а еще один гол забил Валентино Лазаро.

Благодаря победе "Байер" вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" осталась на седьмой позиции. 

"Байер" Леверкузен - "Боруссия" Менхенгладбах - 4:3 (2:2)
Голы: Штиндль, 18 (с пенальти) - 0:1, Аларио, 27 - 1:1, Штиндль, 29 - 1:2, Аларио, 41 - 2:2, Бэйли, 68 - 3:2, Баумгартлингер, 82 - 4:2, Лазаро, 90 - 4:3

"Байер": Градецки, Бендер (Драгович, 85), Бендер, Тапсоба, Венделл, Виртц, Амири, Бэйли, Баумгартлингер, Диаби, Аларио (Бельараби, 80).

"Боруссия": Зоммер, Лайнер (Плеа, 74), Эльведи, Гинтер, Бенсебайни, Нойхаус (Вольф, 46), Штиндль, Крамер (Бенеш, 74), Хофманн, Эмболо (Лазаро, 63), Тюрам (Херрманн, 80).

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