"Байер" в сверхрезультативном матче обыграл гладбахскую "Боруссию"
В матче 7-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 4:3. Победу "аптекарям" принесли дубль Лукас Аларио, а также голы Леона Бэйли и Юлиана Баумгартлингера. У гостей дважды отличился Ларс Штиндль, а еще один гол забил Валентино Лазаро.
Благодаря победе "Байер" вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" осталась на седьмой позиции.
"Байер" Леверкузен - "Боруссия" Менхенгладбах - 4:3 (2:2)
Голы: Штиндль, 18 (с пенальти) - 0:1, Аларио, 27 - 1:1, Штиндль, 29 - 1:2, Аларио, 41 - 2:2, Бэйли, 68 - 3:2, Баумгартлингер, 82 - 4:2, Лазаро, 90 - 4:3
"Байер": Градецки, Бендер (Драгович, 85), Бендер, Тапсоба, Венделл, Виртц, Амири, Бэйли, Баумгартлингер, Диаби, Аларио (Бельараби, 80).
"Боруссия": Зоммер, Лайнер (Плеа, 74), Эльведи, Гинтер, Бенсебайни, Нойхаус (Вольф, 46), Штиндль, Крамер (Бенеш, 74), Хофманн, Эмболо (Лазаро, 63), Тюрам (Херрманн, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20