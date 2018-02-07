"Байер" – "Вердер" - 4:2 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Кубка Германии между "Байером" и "Вердером" (4:2).
Видео: "Байер" – "Вердер".
Не пропустите: "Байер" отыграл два мяча у "Вердера" и вышел в полуфинал Кубка Германии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|53
|2
|Байер Леверкузен
|21
|35
|3
|РБ Лейпциг
|21
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Аугсбург
|21
|31
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Ганновер 96
|21
|28
|11
|Герта
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|21
|17
|18
|Кельн
|21
|13