"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Леверкузенский "Байер" не отказался от идеи приобрести иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро. При этом "Байер" уже согласовал с форвардом условия пятилетнего контракта с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.
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