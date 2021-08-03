"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Леверкузенский "Байер" не отказался от идеи приобрести иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро. При этом "Байер" уже согласовал с форвардом условия пятилетнего контракта с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.

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